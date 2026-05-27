Leipzig, el bastión de izquierdas que acoge al Rayo en la final de la Conference League

Anoche, el Rayo Vallecano jugó la final de la Conference League. Y no fue en un estadio cualquiera ni en una ciudad cualquiera: lo hizo en Leipzig, un enclave alemán que respira izquierda en medio de una Sajonia dominada por la ultraderecha.

Leipzig, la mancha roja en el mapa azul de Sajonia

En las últimas elecciones federales alemanas, el mapa electoral dejó una imagen muy gráfica: toda la antigua RDA, salvo cinco distritos de Berlín, se tiñó del azul de AfD. Pero si hacías zoom, aparecía una pequeña mancha roja: el distrito de Leipzig II. Allí ganó Die Linke, el partido de izquierdas, con Sören Pellmann como diputado. En una región donde la extrema derecha arrasa, Leipzig resiste con un voto que desafía la tendencia.

La ciudad tiene una historia de resistencia cívica que la hace única. Fue aquí donde el 9 de octubre de 1989, 70.000 personas se echaron a la calle para desafiar al régimen comunista, a sabiendas de que podía haber una respuesta violenta. «Los habitantes de Leipzig tienen muy interiorizado que fueron ellos los que se jugaron la vida, no los berlineses», explica el historiador Carlos Sanz. Esa identidad de coraje sigue presente en cada rincón.

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Pero no es solo política. Leipzig es la ciudad de Bach y Wagner, de una feria del libro centenaria y de una universidad con 30.000 estudiantes. Es un polo cultural que atrae a jóvenes creativos de toda Alemania, hartos de los alquileres prohibitivos de Múnich o Berlín. Barrios como Connewitz se han convertido en símbolos de contracultura, donde la escena musical y el activismo antifascista marcan el día a día.

Ese caldo de cultivo progresista ha hecho que Leipzig sea un oasis en el este. Y aunque la ciudad tiene su propio equipo, el Lokomotive Leipzig, la afición del Rayo encontró un ambiente mucho más cercano a Vallecas de lo que esperaba. La historia de la RDA la contracultura y el fútbol se dieron la mano en una noche que ya es leyenda.

En definitiva, Leipzig no es solo una postal bonita con tranvías y edificios históricos. Es un símbolo de resistencia en una región donde votar a la izquierda se ha convertido en un acto de rebeldía. Y para el Rayo, eso es territorio amigo.

El Rayo encontró en Leipzig un espejo europeo: otra mancha roja en un mar azul.

10.000 rayistas invadieron la ciudad de Bach y del comercio

Según elDiario.es, más de 10.000 aficionados del Rayo viajaron a Sajonia para vivir la final. El estadio Red Bull Arena se convirtió en una sucursal de Vallecas por un día, con banderas y cánticos que no se escuchaban tan lejos de casa desde hacía décadas. Fue la mayor marea franjirroja en el extranjero de toda su historia.

Los rayistas coparon las calles del centro, desde la iglesia de San Nicolás hasta el monumento a la Batalla de Leipzig. No hubo incidentes, solo ese orgullo de barrio que el club lleva por bandera. Por unas horas, la ciudad que frenó al comunismo y que hoy planta cara a la ultraderecha fue también la capital del fútbol obrero español.

Casualidad o guiño del destino: Leipzig, el escenario perfecto

A veces las casualidades no lo son tanto. La UEFA eligió Leipzig para una final europea y, sin pretenderlo, juntó a dos islotes de izquierdas en un continente que se escora a la derecha. El Rayo, con su historia de solidaridad vecinal y su afición combativa, encarnó la resistencia cultural que esta ciudad lleva décadas cultivando. Incluso el barrio de Connewitz, con su fama antifascista y su intensa vida musical, podría ser el hermano alemán de la Albufera.

El resultado del partido es lo de menos. Ganara quien ganara, la noche ya era épica antes del pitido inicial. El fútbol, a veces, regala estos encuentros improbables entre ciudades que hablan el mismo idioma sin haberse visto nunca. Leipzig y Vallecas se entendieron sin necesidad de traductor.

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