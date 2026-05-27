Quiénes se benefician de los 9.099 millones en ayudas que ha presentado el Gobierno con el Plan Social para el Clima

El Gobierno presentó ayer el Plan Social para el Clima, una propuesta de más de 9.000 millones de euros para ayudas en vivienda y transporte. Vamos al grano: si estás en una vivienda con calefacción de gas y no llegas a fin de mes, este plan te podría pagar parte de la rehabilitación. Pero que no te salten las alarmas todavía: es un borrador. No hay solicitudes abiertas ni sabemos las fechas exactas.

El dinero, que sale del Fondo Social para el Clima de la UE (75 %) y del presupuesto nacional (25 %), busca amortiguar el golpe de ampliar el sistema europeo de comercio de emisiones (el que pone precio al CO₂ que emites) a la calefacción de edificios y al transporte por carretera. O sea, que ese impuesto al diésel o al gas natural que usas en casa se va a notar, y el plan intenta que los hogares vulnerables no paguen el pato solos.

¿Qué trae el plan y de dónde sale el dinero?

La propuesta reparte los 9.000 millones en dos bloques: 4.700 millones para vivienda y 4.300 millones para transporte. En vivienda, se van a mover fondos para rehabilitar barrios enteros: aislamiento de fachadas, cambio de calderas de gas por sistemas más eficientes, impulso a comunidades energéticas (esos proyectos en los que varios vecinos instalan placas solares juntos) y construcción de vivienda social con los estándares energéticos más altos.

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En transporte, el objetivo es doble: por un lado, reforzar la movilidad rural y poner en marcha un Abono Único Social que hará casi gratis el transporte público urbano, metropolitano e interurbano para millones de personas. Por otro, ayudas a autónomos, microempresas y pymes para renovar sus vehículos y pasarse a alternativas más limpias.

¿Cómo te afecta si alquilas o tienes coche?

Aquí está la letra pequeña que aún no existe. El plan habla de hogares vulnerables, pero los umbrales de renta exactos, los porcentajes de ayuda y los trámites concretos no se han definido. Lo que sí sabemos es que la gestión recaerá en las comunidades autónomas, como ha pasado con ayudas anteriores tipo MOVES o los fondos Next Generation. Si eres inquilino, podrías beneficiarte de rehabilitaciones en tu edificio (comunidades energéticas incluidas) aunque no seas propietario, porque el plan prioriza la mejora de barrios enteros. Si eres autónomo o tienes una pyme con furgoneta vieja, habrá líneas específicas para cambiar de vehículo.

Eso sí, el abono gratuito suena muy bien, pero todavía falta por ver cómo se financia realmente y en qué comunidades se aplica. La experiencia con los descuentos actuales del transporte (que se renuevan trimestre a trimestre) nos dice que estas medidas pueden llegar, pero también irse de un plumazo si fallan los presupuestos.

Autobús metropolitano con destino al municipio sevillano de La Rinconada | Fuente: Agencias

Todo esto está muy bien, pero ¿cuándo puedo pedir la ayuda?

La propuesta está en audiencia pública hasta finales de junio para recibir observaciones de comunidades, sectores y ciudadanía. Después, el Gobierno preparará una versión final que remitirá a Bruselas antes de que acabe 2026. Si todo va rodado, la aprobación definitiva por parte de la UE podría llegar a lo largo de 2027. A partir de ahí, las comunidades autónomas tendrán que publicar sus propias convocatorias de ayudas, que suelen tardar unos meses más. Vamos, que hablar de plazos concretos ahora mismo es como jugar a la lotería.

Mientras tanto, podemos comparar con el plan MOVES III, que arrancó en 2021 y tuvo varios retrasos; al final, las ayudas llegaron, pero la burocracia fue un suplicio. La diferencia con este nuevo plan es la escala: son 9.000 millones frente a los 4.131 millones de MOVES y 6.820 millones de rehabilitación del Plan de Recuperación. Si sale adelante, el impacto podría ser notable.

Aún falta mucho para que este plan pague tus facturas, pero la dirección es clara: quien gana poco no tendrá que elegir entre calentarse en invierno y el abono transporte

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)