La frase de ligue del príncipe Andrés que repugna hasta a la realeza británica

El príncipe Andrés vuelve a la carga con una frase de ligue vomitiva que ha dejado boquiabierta a la realeza británica. Andrew Lownie, el biógrafo que acaba de lanzar Entitled: The Rise and Fall of the House of York, ha soltado la bomba en una entrevista con Page Six.

Según Lownie, la frase que solía soltar el duque de York para romper el hielo era un asqueroso “¿Qué se siente al tener la p*** real contra tu muslo?”. Sí, has leído bien. El biógrafo no se corta y añade que “simplemente un sentido de privilegio extraordinario, ¿verdad?”.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una frase de ligue vomitiva, acusaciones de acoso a azafatas y un historial de escándalos que parece no tener fin. El duque de York no aprende.

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La frase de ligue que nadie se esperaba (pero ya está aquí)

El libro, que sale en formato bolsillo, recupera algunos de los episodios más bochornosos del hijo favorito de Isabel II, y lo hace justo cuando la monarquía británica ya está en la cuerda floja. Lownie asegura que Andrés no tenía filtro y que esa frase la soltó en múltiples ocasiones, incluso delante de otros royals. Nadie se atrevía a pararle los pies, cuenta el autor. Y no, no es un sketch de humor negro: es la realidad de palacio.

Restregar la entrepierna y desabrochar vestidos: el príncipe sin filtro

Pero la cosa no se queda en palabras. El biógrafo relata una escena especialmente vomitiva: una azafata extendió la mano para saludar a Andrés, y él se giró, le restregó la entrepierna en el trasero y simuló un swing de golf. Además, Lownie asegura que al royal le encantaba humillar a mujeres en eventos formales, desabrochándoles los vestidos por la espalda sin avisar.

El biógrafo recopila “muchísimas historias” de comportamientos inapropiados, según ha contado a Page Six. La sensación de impunidad, dice, era absoluta.

El príncipe Andrés siempre ha navegado entre el privilegio y la impunidad, pero este libro deja claro que su entitlement va más allá de lo imaginable.

Un patrón de abuso que ya conocemos (y que la realeza quiere olvidar)

Estas acusaciones de acoso no llegan por sorpresa. El príncipe Andrés lleva años en la picota por, su amistad con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Aunque siempre ha negado cualquier irregularidad, las acusaciones de abuso sexual han salpicado su figura hasta dejarla fuera de la vida pública.

Lownie alimenta ahora la hoguera con pruebas de un patrón de comportamiento que va más allá de una frase desafortunada: es una actitud de superioridad que humillaba a las mujeres en cada oportunidad. La mayoría de las víctimas se sentía completamente indefensa.

La entrevista de 2019 con la BBC fue un intento fallido de limpiar su imagen, pero solo logró hundirle más. La Corona le retiró títulos y patrocinios, y ahora este libro deja claro que el problema era sistémico.

La familia real británica ha tratado de esconder estos trapos sucios, pero el libro de Lownie llega en un momento en el que el sistema monárquico ya está bajo una lupa constante. Y con Andrés, el daño es doble: cada revelación empuja más la reputación de una institución que se tambalea.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)