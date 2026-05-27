Podremos jugar a lo nuevo de The Witcher pronto: CD Projekt anuncia oficialmente y pone fecha a una nueva expansión para Wild Hunt

CD Projekt Red ha anunciado oficialmente Songs of the Past, una nueva expansión para The Witcher 3: Wild Hunt que llegará en 2027 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. El anuncio confirma los rumores que circulaban desde hace meses y supone el regreso de Geralt de Rivia como protagonista más de una década después del lanzamiento original del juego, publicado en 2015 y convertido desde entonces en uno de los RPG más influyentes de la industria.

La expansión ha sido descrita como la tercera gran ampliación de The Witcher 3, lo que la sitúa junto a Hearts of Stone y Blood and Wine, dos contenidos que en su momento ampliaron de forma notable el universo del juego. CD Projekt Red no ha detallado todavía su duración, ambientación ni argumento, pero el hecho de que la compañía la presente como una expansión y no como un contenido menor apunta a un lanzamiento de cierta entidad, especialmente si se toma como referencia el precedente de Blood and Wine, que incorporó la región de Toussaint y una aventura de escala considerable.

CD Projekt Red ha confirmado que Songs of the Past estará protagonizada de nuevo por Geralt, sin mencionar por ahora la presencia de Ciri, personaje que sí encabezará The Witcher 4. La elección del título ha alimentado las especulaciones sobre una historia situada en el pasado, aunque por ahora no hay información oficial que permita confirmar si la trama será una precuela, un relato intermedio o una aventura independiente dentro de la cronología del brujo.

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Fool’s Theory acompaña a CD Projekt Red en el regreso a The Witcher 3

Songs of the Past está siendo codesarrollada junto a Fool's Theory, estudio polaco formado por veteranos de CD Projekt Red y responsable de The Thaumaturge. El equipo también trabaja en el remake del primer The Witcher, otro de los proyectos relevantes dentro de la estrategia de la compañía para mantener viva la franquicia más allá de la nueva saga protagonizada por Ciri.

El medallón está vibrando… ¡eso solo puede significar una cosa! ¡Es hora de anunciar The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of The Past!



Esta nueva expansión de The Witcher 3: Wild Hunt te llevará una vez más a la Senda junto a Geralt de Rivia. Está siendo codesarrollada junto a… pic.twitter.com/BPhaAzmioD — CD PROJEKT RED ES (@CDPR_ES) May 27, 2026

La colaboración no llega por sorpresa. La participación de Fool's Theory ya había sido objeto de rumores, ahora confirmados con el anuncio oficial. Para CD Projekt Red, la nueva expansión encaja en un momento de intensa actividad. Además de The Witcher 4 y del remake del primer juego, el estudio mantiene en desarrollo otros proyectos vinculados a la saga, como Project Sirius, y trabaja también en la secuela de Cyberpunk 2077 y en Hadar, una nueva propiedad intelectual.

El regreso a The Witcher 3 tiene un motivo comercial también. El juego ha superado los 60 millones de copias vendidas y continúa siendo uno de los títulos de referencia del rol de mundo abierto. Su influencia se ha mantenido durante años gracias a sus expansiones, sus reediciones, la actualización para la nueva generación de consolas y el impulso cultural de la franquicia, reforzado también por la adaptación televisiva de Netflix.

Eso sí, CD Projekt Red ha confirmado que Songs of the Past llegará únicamente a las versiones actuales del juego, lo que deja fuera a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch; plataformas en las que The Witcher 3 sí está disponible, pero que no recibirán esta nueva expansión. El contenido se lanzará en PC, PS5 y Xbox Series X/S, una decisión coherente con el salto técnico que el estudio parece preparar para mantener el juego actualizado de cara a 2027.

En PC, además, la compañía modificará los requisitos mínimos con una próxima actualización. Wl juego pasará a exigir un procesador AMD Ryzen 5 2600 o Intel Core i5-8400, una gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5500 XT de 8 GB, 12 GB de RAM, 6 GB de VRAM, 70 GB de almacenamiento en SSD y Windows 11 de 64 bits. CD Projekt Red permitirá revertir a una versión anterior del juego, aunque esa build no será compatible con Songs of the Past.

La compañía ha emplazado a los jugadores a finales de verano para conocer más detalles, una ventana que puede vincularse con una presentación más amplia en torno a Gamescom.