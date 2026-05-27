Cierre de Destruction AllStars: Sony retira el exclusivo de PS5 y apaga sus servidores

Sony acaba de pulsar el botón de apagado en Destruction AllStars sin avisar. Y casi nadie se ha sorprendido, que es precisamente lo más triste de todo.

El último clavo en el ataúd de un fracaso anunciado

El correo que PlayStation ha enviado a los usuarios no deja lugar a dudas: el multijugador de Destruction AllStars está muerto y enterrado. La compañía lo ha retirado de la PlayStation Store y ha desactivado los servicios online alegando «problemas técnicos continuos». Vamos, que ya no compensaba mantener el chiringuito abierto.

El exclusivo de PS5, desarrollado por los británicos Lucid Games, aterrizó en febrero de 2021 con la promesa de ser el nuevo Rocket League pero a golpes de chatarra. No cuajó. Ni siquiera regalándolo en PS Plus durante sus primeros meses logró reunir la masa crítica necesaria para que la fiesta durase. Ahora, cinco años después, la paciencia se ha agotado.

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¿Por qué Sony se empeña en juegos como servicio que no cuajan?

Que un juego cierre no es noticia; que lo haga otro proyecto más de la estrategia live service de Sony, sí. La compañía lleva años persiguiendo el sueño húmedo del servicio recurrente: Concord, Foamstars, The Last of Us Online (cancelado antes de nacer) y ahora Destruction AllStars. Todos con la misma fórmula: invertir en un multijugador, vestirlo con gráficos resultones y esperar a que la audiencia responda como si fuera Fortnite.

El problema es que los jugadores ya tienen sus vicios y no cambian fácilmente. Lucid Games, el estudio tras este despropósito, ha visto cómo su criatura se quedaba sin base de usuarios, sin contenido nuevo relevante y, al final, sin respiración asistida. Sony ha preferido cortar por lo sano en lugar de seguir quemando servidores para cuatro gatos.

El cierre de Destruction AllStars es el reconocimiento tácito de que la estrategia de juegos como servicio de Sony sigue sin encontrar la tecla.

Lo que queda para los tres jugadores que aún estaban dentro

No todo es negro: los modos para un jugador, como los desafíos del modo Arcade, resistirán hasta el 25 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, los servidores dirán adiós del todo. Eso sí, la propia Sony advierte de que la funcionalidad y la experiencia pueden verse afectadas tras el cierre. Traducción: se podrá jugar pero quizás crashee, falten texturas o te toque rezar para que no se corrompa la partida.

La comunidad, la poca que quedaba, llevaba meses oliéndose el desenlace. Desde que Lucid Games pasó a centrarse en otros proyectos y las actualizaciones dejaron de llegar, los foros eran un camposanto. Se veía venir y nadie hizo nada.

A nivel técnico, lo más doloroso es que el juego ni siquiera envejeció mal del todo. Su propuesta de combates vehiculares con parkour tenía cierto aroma a Burnout mezclado con Destruction Derby. Pero la ejecución fue tibia y la monetización, absurdamente agresiva para un título que necesitaba abrazar al jugador. Otro gol en propia puerta.

Referentes que sí supieron enganchar

Basta recordar cómo Rocket League supo construir una comunidad desde la humildad o cómo Fall Guys explotó el boca a boca. Destruction AllStars tenía los mimbres para algo parecido: partidas rápidas, caos bonito y un gancho visual. Pero le faltó lo más importante: que alguien quisiera volver al día siguiente. Los juegos como servicio no viven de lanzamientos, viven de hábitos. Y este nunca generó el suyo.

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Ahora toca preguntarse qué hará Sony con Lucid Games, un estudio que ha demostrado talento visual pero que quizá necesite un proyecto con menos presión comercial. Mientras, Destruction AllStars se suma al cementerio de exclusivos que no fueron, un recordatorio de que no basta con invertir millones: hay que entender qué quiere la gente antes de pedirle que abra la cartera.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. El cierre no genera hype, solo confirma que el juego estaba en coma inducido. Si alguien esperaba un renacimiento, esta es la esquela. La nota baja no es por el juego en sí, sino por la indiferencia con la que desaparece.

El resumen para vagos (TL;DR)