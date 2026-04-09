La noche en la que Simeone destrozó el plan de Flick en el Camp Nou

​El fútbol de alto nivel mostró un choque donde los banquillos de Simeone y de Flick marcaron el desarrollo del juego. En este primer enfrentamiento de la eliminatoria, el Atlético de Madrid demostró una intención clara de superar la presión alta del conjunto azulgrana desde el primer minuto. Los jugadores dirigidos por el técnico argentino evitaron encerrarse y buscaron atraer al rival para encontrar espacios por el centro del campo.

​Las recepciones de Griezmann y Julián Álvarez fueron fundamentales para dar fluidez al ataque del Atlético. El Barcelona mantuvo un ritmo de juego alto, aunque sufrió ante las transiciones rápidas del equipo madrileño.

En este tramo del choque, el equipo de Flick apostó por la movilidad de sus delanteros, con un Lamine Yamal activo en la banda. Sin embargo, el equilibrio del partido terminó antes del descanso debido a una acción defensiva que cambió el escenario para ambos equipos.

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​Simeone pasa por alto la expulsión de Cubarsí y los ajustes del Barcelona

​La tarjeta roja a Cubarsí obligó al banquillo local a realizar cambios profundos en la estructura del equipo. El Barcelona afrontó la mayor parte del encuentro con un jugador menos, una situación que exige un esfuerzo físico superior. El técnico alemán intervino para evitar que la inferioridad numérica hundiera al bloque.

Flick decidió retirar a Lewandowski y Pedri para dar entrada a Gavi y Fermín. El dibujo pasó a contar con cuatro centrocampistas y un solo punta, con Rashford encargado de buscar la portería rival mediante su velocidad.

​Este movimiento permitió al Barcelona dominar el juego durante varios minutos a pesar de la desventaja. El Atlético de Madrid perdió la posesión y tuvo que defender muy cerca de su portería ante el empuje local. La capacidad del equipo de Flick para mantener el peligro constante puso a prueba la firmeza de la defensa visitante. En este momento de dificultad, los técnicos demostraron su experiencia en la alta competición. La réplica desde el banquillo del Atlético llegó para recuperar el control del marcador.

​El papel de Sorloth y la reacción de Simeone

​El Atlético de Madrid recuperó el mando del partido gracias a las sustituciones en la segunda mitad. La entrada al campo de Baena y Sorloth cambió la tendencia del juego de forma definitiva.

El centrocampista español se asoció con los hombres de arriba para asegurar la pelota y dar una salida limpia al equipo. Por su parte, el delantero noruego trabajó contra los defensas centrales para abrir huecos en las zonas interiores. Esta función permitió que el conjunto visitante volviera a generar ocasiones de gol con frecuencia.

​El tanto de Sorloth fue la consecuencia directa de estos movimientos. El delantero aprovechó un desajuste en la defensa local para marcar el gol que da ventaja a su equipo.

El Atlético de Simeone supo manejar los minutos finales del encuentro, asegurando una victoria por la mínima. El Barcelona terminó el partido con la sensación de haber competido bien ante la adversidad, dejando la resolución de la eliminatoria para el choque en Madrid.

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Los jugadores del Atlético de Madrid celebran uno de los goles al Barça, en la ida de cuartos de Champions Fuente: Agencias

​Fallos defensivos y trabajo de los centrocampistas

​La colocación de los futbolistas sobre el césped reveló fallos que marcaron el marcador final. Un error de posición de Koundé permitió que Ruggeri avanzara por la banda izquierda en varias jugadas peligrosas. Al mismo tiempo, Sorloth cumplió su tarea de fijar a los centrales para liberar a Griezmann y Julián Álvarez entre líneas. Este intercambio de funciones dificultó las coberturas de la defensa del Barcelona, que realizó un desgaste enorme para frenar las llegadas desde la segunda línea.

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​El Barcelona mostró capacidad de sacrificio al no bajar los brazos tras la expulsión. El trabajo de los mediocentros locales fue vital para tapar los huecos generados por la falta de un defensa central. Flick y Simeone ajustaron sus piezas según las necesidades de cada momento del partido. La puntería en el remate fue el factor que separó a ambos equipos en un duelo de mucha igualdad técnica. El resultado deja todo pendiente de lo que ocurra en el estadio Metropolitano dentro de unos días.

​El marcador de la ida obliga al equipo de Flick a buscar la victoria fuera de casa para seguir en la competición. El Atlético de Madrid cuenta con la ventaja del gol de Sorloth y jugará ante su afición, un elemento determinante en los torneos europeos. Simeone tendrá que elegir entre mantener la propuesta ofensiva del inicio o proteger el resultado obtenido en el Camp Nou. La baja de Cubarsí por la tarjeta roja será un problema importante para la defensa del Barcelona en el partido decisivo.