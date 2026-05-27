Capcom lanza la demo de Resident Evil Requiem gratis en todas las plataformas

Capcom ha soltado la demo de Resident Evil Requiem sin avisar, y ya está gratis en todas partes.

Lo ha anunciado esta mañana y ya puedes descargarla en PS5, Xbox, PC y Switch 2. Pero hay truco: el progreso no se transfiere al juego completo. Vamos, una cata con regusto agridulce.

La demo que no recuerda nada (y no es un bug)

Capcom lo deja claro desde el minuto uno: los datos guardados de la demo no se transfieren a la versión completa. Así que si te pegas un vicio explorando cada rincón, cuando compres el juego... vuelta a empezar. La compañía lo justifica como una medida para no desequilibrar la experiencia, pero a muchos les va a escocer.

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Al menos la generosidad técnica es total: descarga en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam y Epic Games Store). La demo te deja hincarle el diente a las primeras fases, y, según los que ya la han catado, el salto gráfico en Switch 2 es bastante digno.

Resident Evil Requiem ya ha vendido siete millones de copias en un mes, así que esta demo es más un regalo para los rezagados que una necesidad.

El regreso al terror que aúna lo mejor de la saga

En su análisis de febrero, Eurogamer destacó que el juego combina con éxito las dos vertientes recientes de la franquicia —el survival horror clásico y la acción más desenfrenada—, pero que el regreso al terror con la protagonista Grace es lo que realmente brilla.

Desde el remake de Resident Evil 2 en 2019, la saga ha sabido alternar entre la acción desbocada de entregas como Village y el horror claustrofóbico de Biohazard. Requiem apuesta por lo segundo con un ritmo pausado y una Grace que aprende a defenderse con lo justo, recordándonos a la Jill Valentine de los noventa. La demo, que llega semanas después del lanzamiento, permite probar las primeras fases, y, a pesar de la advertencia de no transferencia, muchos la descargarán por puro morbo.

Yo lo jugué en su día y confirmo: hay sustos que te dejan pegado al sofá. No es el típico pasillero de acción; aquí la munición escasea y cada esquina puede ser la última. La mayoría de los usuarios ya tiene claro que, el survival horror puro, es donde Capcom debería seguir invirtiendo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6.5/10. La demo es un detalle bonito, pero siete millones de jugadores ya la han superado. Si eres de los que aún no se han subido al carro, es la excusa perfecta para descubrir el survival horror del año. Eso sí, no te encariñes con la partida.

El resumen para vagos (TL;DR)