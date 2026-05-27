Alexia Putellas suelta la bomba en el Camp Nou: "Al ganar la cuarta Champions vi que era el momento"

Alexia Putellas soltó la bomba en el Camp Nou y no fue un gol: fue la frase que llevaba meses masticando. 'La doble Balón de Oro confesó con la voz rota: Al ganar la cuarta Champions vi que era el momento'. Y el fútbol femenino español se paró.

La bomba que soltó en su despedida

La capitana azulgrana, leyenda viva del Barça, explicó que la decisión no fue por un solo factor: fueron 'muchos grises en el medio'. Pero apuntó directamente al trofeo levantado en Oslo como el detonante final. 'Después de cómo ha ido la temporada... el hecho de ganar la cuarta Champions ha sido el momento perfecto', dijo, con la sinceridad de quien ya ha asumido que el ciclo se cierra.

Putellas aseguró que toda la campaña la vivió con la sensación de que podía ser la última y que antes del acto sentía 'un vacío gigante'. Sin embargo, este martes en el Camp Nou, con las leyendas del club mirándola, confesó estar 'llena de amor y muy feliz'.

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Un adiós a lo grande: lágrimas, leyendas y el momento justo

El acto no fue una rueda de prensa al uso: Carles Puyol, Joan Laporta y un buen puñado de excompañeras se sentaron en primera fila. Alexia hizo una promesa antes de hablar: 'Me abriría en canal'. Y vaya si lo hizo. Recordó a su padre, fallecido, y a una abuela, que lloró al saber la noticia. 'Le dije que no es normal estar 14 años con esta exigencia', relató, consciente de que su autoexigencia rozaba lo sobrehumano.

Y entonces llegó el cierre: 'Os quiero mucho. Mi historia siempre será con el Barça. Ha sido un privilegio'. Nada de reproches, nada de rencores. Solo gratitud de una jugadora que, con 507 partidos y más de 30 títulos, ha escrito la página más brillante del fútbol femenino español.

El broche lo puso un Camp Nou entregado, que la despidió como a una héroe. Ella, con los ojos brillantes, dejó una última confesión: 'He cumplido mi sueño y mi historia ha sido perfecta'. Y sí, el resto de nosotras, con el pañuelo en la mano, también lo creímos.

Tras 14 temporadas y cuatro Champions, la exigencia de Alexia se había convertido en su propia trampa: solo un final perfecto podía estar a la altura.

Por qué este final es histórico (va más allá del fútbol)

Las despedidas de los grandes suelen dejar un poso de tristeza y de 'y si...'. Con Alexia, no. Ha logrado lo que pocos: irse en la cima, con su cuarta Champions bajo el brazo y el reconocimiento unánime de un deporte que ella misma transformó. Si miramos atrás, cuando Iniesta o Xavi se fueron del Barça masculino, el fútbol perdió magia pero también se escribió un nuevo capítulo. Con Putellas, el impacto es aún mayor: ella ha sido el estandarte de una generación que ha llevado al fútbol femenino de la sombra al prime time.

Su legado no se mide solo en títulos. Ha normalizado la exigencia, ha puesto el listón donde antes no existía. Y su marcha, lejos de ser un drama, es un recordatorio de que el ciclo sigue: las compañeras que deja, las que vienen, seguirán ganando porque ella construyó los cimientos. El Barça femenino no se acaba con Alexia, pero sin duda hoy se cierra un capítulo que el fútbol recordará durante décadas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)