Leiva anuncia una retirada de los escenarios a los 46 años

Lo ha soltado él mismo, en plena alfombra de los Premios Academia de la Música, mientras el sector todavía celebraba el pelotazo de su gira. Leiva, a los 46, dice adiós a los escenarios para reencontrarse con su vida personal. La noticia ha dejado a fans y compañeros con la misma cara de sorpresa que si hubiera anunciado un disco de rancheras.

En una entrevista a la prensa tras la gala, el ex de Pereza explicó que lleva años descuidando lo que él mismo llama “la vida real”. “La vida en gira no es la vida real. La de casa la he descuidado mucho y ahora me toca poder estar en mi casa, solo, sin girar y sin sufrir”, soltó. Y ahí, el silencio se hizo en la sala de prensa.

La confesión que ha pillado a todos con el pie cambiado

Leiva va a cumplir 30 años de carrera si sumamos su etapa con Pereza, fundada en 1999, y su imparable trayectoria en solitario. El ‘Tour Gigante’ que ha recorrido media España durante 2025 y parte de 2026 ha sido el detonante: después del verano, apaga los focos. Al menos un par de años, ha dicho.

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La mayoría de los fans le apoya sin fisuras: entender que un tipo que ha llenado pabellones prefiera ahora estar tirado en el sofá de su casa es casi un símbolo de madurez. Pero la noticia ha sido un mazazo para la industria, que lo veía como uno de los pocos artistas nacionales capaces de sostener giras largas con sold out.

Cuenta atrás para la despedida: las fechas que te quedan

Si quieres verle por última vez en directo, aún tienes varias balas en la recámara: Zaragoza (27 de junio), Vigo (4 de julio), Cádiz (18 de julio), Torrevieja (15 de agosto) y Oviedo (19 de septiembre). El carpetazo definitivo será en el Movistar Arena de Madrid el 30 de septiembre, con un show que promete ser una catarsis colectiva para sus fans.

Él mismo ha dejado claro que “ahí ya paro por lo menos un par de años”. Dicho y hecho. Lo que no para es su creatividad: Leiva ya está grabando su nuevo disco. Así que tranquilos, que seguiremos teniendo canciones. Solo que no habrá conciertos.

El club de los que un día dijeron “basta” (y volvieron, o no)

No es el primero. Joaquín Sabina lo anunció en 2009 y luego volvió; Bunbury se despidió de los escenarios en 2022 y ya prepara nueva gira europea. La pausa de Leiva suena más meditada, menos definitiva, y con el añadido de que todavía tiene mucho que decir. De hecho, el disco nuevo está en camino.

Desde esta redacción creemos que es un movimiento inteligente. Quemarse en la carretera no le hace bien ni a él ni a su música. Y mirar para dentro a los 46, con un álbum en el horno, es más una declaración de intenciones que un adiós. Si en dos años vuelve con un repertorio aún más redondo, mejor para todos.

Cuando un músico de primera línea dice en alto que la vida real está en casa, algo está cambiando en la industria. Y no es un capricho.

Mientras tanto, sus fans más intensos ya están haciendo cuentas: el fin de gira de Madrid será histórico, y quienes no consigan entrada van a llorar en redes. Leiva, con la tranquilidad de quien sabe lo que quiere, se tomará su tiempo. Y nosotros, a esperar el nuevo disco sin ansiedad (bueno, un poco).

El chisme en 3 claves (TL;DR)