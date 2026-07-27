La Velada del Año 6 roza el récord de audiencia en Twitch: ¿cuánto le faltó?

Ibai Llanos rozó los 8 millones de espectadores simultáneos en Twitch, pero no bastó. La Velada del Año 6, celebrada anoche en el estadio de La Cartuja, se quedó a las puertas de reventar el récord de audiencia que él mismo había establecido un año atrás. Un espectáculo que, pese a repetir el éxito de convocatoria, dejó un sabor agridulce entre los fans del streamer.

Las cifras de la noche fueron espectaculares. El pico de viewers en Twitch rozó los 8 millones, según los datos preliminares de las plataformas. Una barbaridad, sí. Pero insuficiente para superar los 9,1 millones que marcó la quinta edición. Por primera vez en cuatro años, Ibai no logró romper la barrera que él mismo ha ido elevando con cada velada.

La estrategia multiplataforma pudo jugar en contra

Este año, por primera vez, el evento se retransmitió de forma simultánea en Twitch, YouTube y TikTok. Algo que, lejos de sumar, quizás dispersó el pico de audiencia. La fragmentación es la la gran enemiga de los récords unificados. Y se notó.

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En Twitch, la plataforma principal, la cifra máxima se quedó en el entorno de los 8 millones. Mientras que en YouTube y TikTok las reproducciones conjuntas también fueron millonarias, pero sin la capacidad de concentrar a toda la comunidad en un único contador. Es la primera vez que el vasco opta por este modelo, y los números, aunque globalmente son descomunales, no lograron traducirse en un nuevo récord en solitario.

No obstante, hay que contextualizar. Mantener casi 8 millones de personas conectadas a la vez viendo peleas de streamers es algo que ninguna otra figura de internet consigue. De hecho, sólo La Velada del Año se bate a sí misma. Cada edición es un evento cultural que trasciende Twitch.

La Cartuja volvió a ser un hervidero. Más de 50.000 asistentes en el estadio y millones siguiéndolo desde casa. La fiesta, desde luego, no defraudó.

Un listón que Ibai se ha puesto él mismo

Desde la segunda edición, el creador bilbaíno ha ido pulverizando sus propias marcas. En 2022 fueron 3,3 millones; en 2023, 3,4; en 2024, 3,8; y en 2025, la explosión llegó con 9,1 millones. Un crecimiento tan brutal que cualquier cifra que no lo supere sabe a poco, aunque objetivamente hablamos de un éxito rotundo.

La pregunta ahora es cómo afrontará Ibai la próxima edición. Si volverá a una emisión exclusiva en Twitch para intentar recuperar el récord o si mantendrá la estrategia multiplataforma. La comunidad ya debate con intensidad en redes. Porque lo que queda claro es que el único capaz de ganar a La Velada es otra Velada.

Superar un récord propio es la maldición de los gigantes: cuando el límite lo pones tú, cada año la exigencia es más salvaje.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 6/10. No hay drama entre creadores ni polémica, pero la expectación por saber si el récord caía ha tenido a media internet pendiente. El salseo aquí es pura tensión numérica (y algún que otro meme sobre la dispersión de viewers).

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)