Final Fantasy XIV llega a Nintendo Switch 2 el 4 de agosto con un mes de suscripción gratis

Square Enix se ha sacado de la manga el movimiento que los fans de Nintendo llevaban años esperando. Final Fantasy XIV aterriza en Switch 2 el 4 de agosto y, para que no haya excusas, regala un mes de suscripción a todos los nuevos jugadores en la consola. La noticia saltaba durante el Fan Fest de Berlín, donde la compañía no solo enseñó el nuevo job de la expansión Evercold, sino que confirmó el desembarco del MMORPG en la híbrida. No es un port menor: hablamos de uno de los MMO más longevos y queridos, con cerca de 35 millones de cuentas registradas, que por fin se vuelve portátil.

Un mes gratis y sin Nintendo Switch Online para calmar a los servidores

Square Enix no es ajena al caos de los lanzamientos masivos —recordemos las colas de Endwalker— y ha decidido curarse en salud. El primer mes de juego en Switch 2 será completamente gratuito para todos los que creen una cuenta nueva en la plataforma. La excusa oficial es probar la estabilidad de los servidores ante la avalancha de jugadores esperada, pero la jugada tiene más de caramelito que de test técnico.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto: la suscripción de la versión de Switch 2 no requiere Nintendo Switch Online. Además, los que ya juegan en PC o PlayStation tendrán un 50% de descuento en su suscripción. Aquí no se trata de sangrar a los fans, sino de sumar cuentas a un ecosistema que quiere seguir creciendo a lo bestia. No te piden ni el DNI.

Publicidad

Mucho más que un port: ediciones para todos y una prueba gratuita infinita

Square Enix ha estructurado la llegada con tres opciones claras para que nadie se quede fuera. La free trial sigue siendo la mejor puerta de entrada, con cientos de horas gratuitas que cubren A Realm Reborn y Heavensward, y sin límite de tiempo. Es la forma más sensata de probar si Eorzea te engancha sin soltar un euro durante semanas.

Para los que quieran comprometerse un poco más, la Starter Edition desbloquea todas las funciones sociales, y la Complete Edition incluye todas las expansiones y más de 1.000 horas de narrativa. La mayoría de los nuevos usuarios se lanzan directamente a la versión completa; tiene sentido, porque el juego es un pozo sin fondo.

Square Enix no solo trae un juego a Switch 2: está regalando un mes de suscripción y quitando la barrera del online de pago. Si no lo pruebas ahora, es que no quieres.

El contexto: un MMORPG que no se rinde (salvo en móviles)

Este anuncio llega justo después de que la compañía cancelara la versión para móviles del juego en China, el único territorio donde había visto la luz. Square Enix demuestra que prefiere apostar por plataformas con pedigrí gamer en lugar de insistir en un mercado que no terminó de cuajar para un MMO tan denso como FFXIV. Y la jugada tiene lógica: Switch 2 es una máquina híbrida que casa perfectamente con la filosofía de jugar en cualquier parte.

Con 35 millones de cuentas registradas, el MMO sigue siendo un pilar para la editorial, y la llegada a la consola de Nintendo abre una puerta a una base de usuarios que llevaba años pidiéndolo. No es casualidad que el mes gratuito y la ausencia de Nintendo Switch Online saquen los colores a otras plataformas: aquí se trata de ponerlo fácil, muy fácil.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. El port promete ser sólido, la prueba gratuita es un caramelazo y la comunidad lleva años soñando con esto. Si tienes Switch 2 y no has probado FFXIV, es la oportunidad perfecta — siempre que los Joy-Con aguanten las raids.

El resumen para vagos (TL;DR)