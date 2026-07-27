El fin formato físico PS5 se acelera: reservas de PS Store dominadas por ediciones de 150€ digitales

El top de reservas es una bofetada al coleccionista

Hay una guerra santa entre los jugadores que defienden el formato físico y una realidad que les está pasando por encima como un tren de mercancías. Las reservas de PS Store en España lo dejan más claro que el tutorial de un FIFA. El mercado ya ha elegido, y ha elegido caro: EA Sports FC 27, GTA VI y NBA 2K27 dominan el ranking de superventas, pero no con sus ediciones estándar, sino con las más caras y puramente digitales.

La edición Ultimate de EA Sports FC 27, a 159,99 euros, es la número uno. Le siguen GTA VI Ultimate por 99,99 euros y NBA 2K27 Ultra por 149,99 euros. Productos de 150 euros que no incluyen ni una triste caja de plástico. Y, como guinda irónica, un cameo de Halo se cuela en un ranking de PlayStation. Cosas que pasan en 2026.

150 euros por un juego que en 12 meses vale cero

La cuestión no es solo el precio. Es que hablamos de sagas deportivas anuales cuyo valor percibido se desploma en cuanto llega la siguiente entrega. La mayoría de los títulos que lideran la lista tiene esa fecha de caducidad mental. Y lo que justifica esos 160 euros es un montón de monedas virtuales para gastar en microtransacciones. Nada de figuras de coleccionista ni steelbooks: solo datos.

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El modelo se basa en en un bucle de dinero anual que hace que el precio de salida sea solo el principio. Los micropagos posteriores son el verdadero negocio. El formato físico no puede competir con ese margen ni con ese control sobre el producto. La segunda mano desaparece, la logística se esfuma y todo queda dentro de la plataforma de Sony. Visto así, es un sueño para cualquier editor.

Los fans del disco protestan, pero sus carteras han decidido que pagar 160 euros por un FIFA digital no es ningún drama.

Sony ya ha hecho sus cálculos

La polémica decisión de arrinconar el formato físico en PS5 no fue un accidente. Es la culminación de una estrategia que se ha ido cocinando a fuego lento. Microsoft lo intentó con Xbox One y se llevó un revuelo monumental; Sony lo está haciendo con seda y con EA Sports como mejor aliado. Mientras las ediciones digitales más caras sigan dominando las reservas, el incentivo para fabricar discos será mínimo.

El ranking de PS Store es la prueba definitiva de que el activismo en redes no siempre se traduce en decisiones de compra. Los mismos que piden preservación están pagando 160 pavos por un juego que no podrán revender ni prestar. La ironía es fina, pero el mercado es tozudo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10 para el triunfo digital. Todo apunta a que el formato físico en consolas es una reliquia que ya solo interesa a coleccionistas y nostálgicos. Las editoras llevan años soñando con este momento y, a juzgar por las reservas, los jugadores se lo están poniendo en bandeja. Si todavía guardas juegos en estantería, abrázalos fuerte.

El resumen para vagos (TL;DR)