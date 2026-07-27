Más de 20 países ya prohíben o restringen las redes sociales para menores: el mapa que no deja de crecer

Internet se está llenando de muros. Más de 20 países han decidido que los menores de 16 años no pintan nada en redes sociales como TikTok, Instagram o Twitch. Australia encendió la mecha en diciembre de 2025 y el fuego se ha extendido a toda velocidad: en apenas siete meses, otras cuatro naciones ya tienen leyes en vigor y una docena más las están tramitando, según el recuento de AFP que publicó TechCrunch esta misma semana.

El dato asusta: cinco países con restricciones operativas y un goteo constante de nuevas legislaciones que podrían cambiar las reglas del juego para los creadores de contenido que viven de una audiencia joven. Los streamers españoles, que construyen sus comunidades en plataformas como Twitch, se enfrentan a un horizonte con menos público adolescente y más barreras para monetizar.

El mapa de las restricciones en 2026

El listado de países que ya aplican vetos incluye a Australia (prohibición total para menores de 16 desde diciembre de 2025), Indonesia (marzo de 2026) y Malasia (junio de 2026). Turquía ha aprobado su ley para menores de 15 y la implementará en la segunda mitad de este año, y Emiratos Árabes Unidos prepara un ban para los que aún no han cumplido los 15. Mientras tanto, el Reino Unido quiere tener lista su prohibición para menores de 16 en primavera de 2027, Grecia apunta al 1 de enero de 2027, y Austria y Eslovenia trabajan en sus propias normas. Incluso Alemania y Canadá barajan fijar la edad mínima en torno a los 14 o 16 años.

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Lo que más impresiona es la convergencia. Hace dos años ningún país había aprobado una restricción de este calado. Ahora, los gobiernos han pasado de preguntarse si las redes dañan a los adolescentes a decidir cuánto deben dificultarles el acceso.

¿Qué significa esto para los streamers?

Las plataformas que copan el universo hispanohablante (Twitch, YouTube, TikTok) están en el punto de mira de todas las leyes. Australia incluye Twitch y YouTube entre las vetadas; el Reino Unido apunta a Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Un creador como Ibai, que arrastra a millones de espectadores de entre 13 y 17 años, vería cómo una buena parte de su audiencia se desvanece si España adoptara una normativa similar. De momento, la UE estudia una directiva común que podría armonizar las reglas en todo el continente, pero mientras tanto el parche regulador es un caos.

Los streamers no son ajenos a la polémica. Muchos ya han expresado su preocupación en directo: si los menores no pueden crear cuentas, los números de seguidores y las métricas de engagement en Twitch y YouTube se resentirían. Y eso sin hablar de los patrocinios que buscan precisamente el target juvenil. La restricción de edad es un terremoto para un modelo de negocio que se ha alimentado de la generación Z.

El lío de la verificación y el enésimo debate sobre la privacidad

La gran pregunta que ningún país ha resuelto del todo es cómo comprobar la edad sin convertirse en un Gran Hermano digital. Australia exige que las plataformas usen varios métodos de verificación y no se fíen solo de la palabra del usuario, pero en la práctica un adolescente con un poco de maña y una VPN puede crearse una cuenta en cinco minutos. Los foros de internet ya hierven con tutoriales para saltarse los bloqueos, y las plataformas se resisten a pedir documentos de identidad porque eso las obligaría a recopilar datos personales masivos, con el riesgo de filtraciones que eso conlleva.

La paradoja es evidente: cuanto más estricta es la verificación, más datos sensibles manejan las compañías. Y, casualmente, las mismas empresas a las que los gobiernos acusan de diseño adictivo son las que tendrían que custodiar esa información.

La UE mete prisa: de las multas a la directiva común

En julio de 2026, la Comisión Europea acusó formalmente a Meta de que el diseño de Facebook e Instagram es ilegalmente adictivo bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta misma semana, un comité de expertos está perfilando recomendaciones para que Bruselas adopte una directiva paneuropea sobre el acceso de menores. La fragmentación actual, con cada país yendo por libre, es un agujero que las plataformas saben explotar: si un país aprieta, mudan la edad mínima en ese mercado pero mantienen el resto igual.

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El precedente judicial de 2026 que condenó a Meta y YouTube por diseño adictivo ha sido la mecha que ha acelerado este tsunami legislativo. La idea de que el scroll infinito y las notificaciones constantes son un problema de salud pública ya no es una ocurrencia de activistas: es una sentencia firme.

La prohibición global del acceso de menores a las redes es el mayor desafío al que se han enfrentado los streamers desde la burbuja de Twitch.

Mientras los políticos discuten los detalles, los creadores de contenido se preparan para un escenario donde sus canales pierdan una parte de su base. Algunos ya han empezado a diversificar hacia plataformas no afectadas, como WhatsApp o YouTube Kids, pero el grueso del contenido que consumen los adolescentes (los directos de juegos, los retos virales, los clips de humor) se reparte entre las apps que están en el punto de mira.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 7,5/10. No es una pelea entre creadores, pero el hecho de que más de veinte países estén cerrando la puerta a los menores en redes como Twitch y TikTok es un huracán que va a sacudir el ecosistema de los streamers. Los próximos meses, con la tramitación de la ley británica y las recomendaciones de la UE, van a ser un hervidero de declaraciones. Si la directiva europea sale adelante, prepárate para ver a más de un creador protestando en directo.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)