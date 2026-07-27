Más de 35.000 unidades vendidas en una semana: Se desata el furor en Mercadona por este riquísimo chocolate de 1,75 euros

Ciertos lanzamientos logran captar la atención de los compradores de una forma inusual. Esto es exactamente lo que ha logrado Mercadona con su más reciente incorporación en la sección de dulces. La cadena valenciana ha vuelto a revolucionar el mercado al presentar una tableta que, en cuestión de muy pocos días, ha pasado a ser el tema de conversación principal entre sus denominados Jefes.

Para que te hagas una idea de la magnitud de este fenómeno, los datos internos que maneja la propia compañía reflejan que en poco más de una semana se han logrado despachar más de 35.000 unidades. Esta abrumadora cifra deja muy claro que no estamos ante una novedad cualquiera, sino frente a uno de los mayores éxitos recientes dentro de su extensa gama de chocolates.

El rotundo éxito del reciente lanzamiento de Mercadona en las tiendas

El rotundo éxito del reciente lanzamiento de Mercadona en las tiendas | Fuente: Mercadona

El recorrido de este producto comenzó de manera discreta a finales del mes de junio, cuando aterrizó por primera vez en las estanterías de algunas tiendas seleccionadas. Como suele ocurrir con los grandes lanzamientos de Mercadona, esta prueba inicial no tardó en expandirse rápidamente, llegando en tiempo récord al resto de los establecimientos repartidos por todo el país.

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Lo verdaderamente curioso de este proceso es observar cómo el patrón de comportamiento de los consumidores se repite casi siempre de la misma forma. Aparece un producto nuevo en los pasillos, empieza a moverse tímidamente en las redes sociales, la gente se anima a probarlo y, en cuestión de un par de días, el artículo empieza a escasear de forma notable en algunas zonas.

Ante esta situación, aunque no existe una advertencia oficial por parte de la empresa, muchos de los clientes habituales ya dan por hecho una regla no escrita. Saben perfectamente que cuando Mercadona lanza al mercado un artículo con estas características y genera tal nivel de expectación, lo más conveniente es no dejar la compra para después si realmente se desea degustar la novedad.

La exótica combinación de la gama Fussion que cautiva a los clientes

Para entender este triunfo rotundo, debes conocer qué es exactamente lo que ofrece este dulce. Se trata de la tableta de Chocolate blanco Fussion Hacendado relleno de mango y crujiente sabor a maracuyá y caramelo. Tal y como su descriptivo nombre indica, esta propuesta combina una base de chocolate blanco con un interior que alberga un relleno cremoso donde reinan el mango y el maracuyá.

A esta base tropical se le añaden pequeñas piezas crujientes de chocolate que cumplen una función fundamental en la experiencia de consumo. Estos elementos rompen la textura cremosa y consiguen que el resultado final no sea monótono ni excesivamente uniforme, algo que suele pasar a menudo con este tipo de productos dulces cuando carecen de contrastes en su interior.

Esta tableta forma parte de la conocida gama Fussion. Si eres cliente habitual de Mercadona, sabrás que esta línea de tabletas se vende desde hace tiempo en sus pasillos. Aunque cuenta con versiones clásicas muy demandadas, como el tradicional chocolate con leche o el que incorpora frutos secos, la cadena lleva años impulsando esta marca con sabores mucho menos habituales de lo que se suele ver en el lineal tradicional.

Siguiendo esta estrategia de innovación constante, y después de haber introducido con éxito opciones que integraban sabores a fresa, pistacho o avellana, ahora ha llegado el momento idóneo para lanzar una combinación mucho más veraniega. Esta mezcla de frutas tropicales con chocolate blanco está arrasando literalmente en ventas y conquistando los paladares más exigentes.

La estrategia estacional para adaptar los estantes a las altas temperaturas

La estrategia estacional para adaptar los estantes a las altas temperaturas | Fuente: Mercadona

Esta arriesgada y exitosa apuesta no es fruto de la casualidad. Durante la temporada de verano, los sabores más frescos y con marcados toques afrutados suelen funcionar muchísimo mejor entre los consumidores. Mercadona es plenamente consciente de esta realidad y lleva mucho tiempo ajustando cuidadosamente su catálogo en función de ese tipo de tendencias estacionales.

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No es la primera vez que la compañía lleva a cabo una maniobra comercial de este tipo y, viendo los excelentes resultados obtenidos, parece evidente que la fórmula elegida le sigue funcionando a la perfección. La capacidad de adaptación rápida es una de las claves de su éxito sostenido en el sector de la distribución.

Desde la propia cadena de supermercados explican que el concepto fundamental de esta gama específica se basa precisamente en esa flexibilidad. El objetivo es probar combinaciones distintas de ingredientes, analizar la respuesta del público y renovar los productos con gran frecuencia según lo que piden sus propios clientes a lo largo del año.

Alcanzar la cifra de más de 35.000 unidades vendidas en una sola semana no es un dato menor, pero en realidad tampoco sorprende demasiado si te detienes a analizar cómo funcionan hoy en día estos lanzamientos virales. En el momento en que un producto novedoso de Mercadona empieza a moverse por las diferentes plataformas sociales, la curiosidad de los usuarios hace todo el trabajo restante.

Otro de los puntos fundamentales que explica este rotundo éxito es, sin duda, la política de precios. Esta codiciada tableta cuesta alrededor de 1,75 euros y presenta un tamaño de 145 gramos. Estas características la colocan de lleno en ese rango de la denominada compra impulsiva, un factor psicológico que funciona extraordinariamente bien en las grandes superficies comerciales.