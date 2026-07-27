Empleo de cuidado en España: el sector sociosanitario busca trabajadores sin parar

Si buscas un empleo con futuro y no sabes hacia dónde mirar, apunta esta pista: el cuidado de mayores y personas dependientes se ha convertido en uno de los sectores con más tirón en España. No es una moda, es demografía pura. La población envejece y con ella crece la demanda de profesionales que atiendan a quienes pierden autonomía.

Un sector que no para de sumar afiliados

Los números lo dejan claro. Según los últimos datos de la Seguridad Social recogidos por El Correo, la afiliación en actividades residenciales y servicios sociales sin alojamiento se ha más que duplicado desde 2009: ha pasado de unos 392.000 trabajadores a superar los 814.000 en junio de 2026. El 20,7% de la población española supera ya los 65 años y el ritmo de envejecimiento se acelerará en las próximas décadas, con un crecimiento especialmente intenso entre quienes pasan de los 80.

Para mantener la cobertura actual del sistema de dependencia, los cálculos del sector apuntan a que España necesitará 261.400 profesionales adicionales de aquí a 2030. Es decir, cientos de miles de puestos que, en buena parte, aún están por cubrirse.

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Qué puestos se demandan y cuánto se cobra

Los perfiles más buscados son los de auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultora para residencias y técnico en atención sociosanitaria. La mayoría del empleo (más del 80%) lo ocupan mujeres, y se concentra sobre todo fuera de las residencias: la atención domiciliaria reúne ya a cerca de 474.000 afiliados.

En cuanto al sueldo, las últimas tablas salariales situaban la base de auxiliares y gerocultoras en torno a los 1.150 euros mensuales. Ahora bien, el salario mínimo interprofesional (SMI) garantiza al menos 1.221 euros al mes en 14 pagas para una jornada completa. El problema, como advierten los sindicatos, no está solo en las tablas, sino en la jornada real: la reforma laboral ha reducido la temporalidad —alrededor del 80% de los contratos son indefinidos—, pero la parcialidad está aumentando, sobre todo en la ayuda a domicilio.

Las luces y las sombras: mucha demanda, condiciones mejorables

Que haya empleo no significa que sea fácil de cubrir. Empresas y sindicatos llevan años advirtiendo de que la escasez de personal tiene que ver también con las condiciones. Una trabajadora puede atender a varios usuarios en un mismo día, con servicios de una o dos horas repartidos entre la mañana y la tarde. Si uno de ellos deja de necesitar el servicio, el contrato puede reducirse de un día para otro.

A ello se suma la exigencia física y emocional de movilizar a personas con poca autonomía o acompañar enfermedades degenerativas. Y una realidad que no sale en las estadísticas: cuando el sistema no llega, el cuidado recae en las familias, casi siempre en las mujeres. Según la Encuesta de Población Activa, unas 328.000 mujeres habían reducido su jornada o pasado a tiempo parcial para atender a familiares dependientes, frente a solo 33.400 hombres.

La demanda de cuidados crece a un ritmo que supera la capacidad de cubrir los puestos con buenas condiciones.

Cómo empezar en este sector: formación y dónde buscar

Si después de conocer los pros y los contras te animas, el camino empieza por la formación. No basta con tener vocación: necesitas un certificado de profesionalidad o el título de Formación Profesional en Atención a Personas en Situación de Dependencia. Estos estudios se ofrecen en institutos públicos y centros acreditados, y muchas comunidades los vinculan con prácticas en residencias o servicios municipales.

Una vez formada, puedes inscribirte en las bolsas de empleo de los servicios sociales de tu ayuntamiento, en el portal del SEPE o en plataformas privadas especializadas. También conviene seguir las convocatorias de las empresas del sector y las ETT que gestionan sustituciones en residencias. La demanda es tan alta que, con la cualificación adecuada, es relativamente rápido encontrar una primera oportunidad.

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El resumen rápido (TL;DR)