El bar de tapas de Salamanca que ha triunfado: clásicos y sin pinchos

Si eres de los que salen de tapas y huyen de los pinchos ensartados con palillo, tengo un sitio en Salamanca que te va a encantar. Lleva meses dando que hablar entre los que mejor conocen la ciudad, y no es para menos: en pleno centro, un pequeño local ha hecho de la tapa clásica su bandera, y la gente hace cola para sentarse en su barra.

El secreto de un triunfo sin pinchos

En una ciudad donde el tapeo es casi una religión, este bar ha apostado por lo de toda la vida. Nada de montaditos imposibles ni brochetas deconstruidas: aquí se sirve la tortilla de patata jugosa, la ensaladilla casera que lleva su punto justo de mayonesa, las croquetas cremosas que se deshacen en la boca y una selección de ibéricos y quesos de la tierra que hablan por sí solos. El menú no engaña: producto y oficio, sin más florituras.

Lo que marca la diferencia es que cada tapa se prepara al momento, con ingredientes de proximidad y un mimo que se nota. No hay carta interminable ni combinaciones extrañas; la propuesta se reduce a una docena de elaboraciones que cambian según mercado, pero que siempre mantienen el espíritu de la cocina charra de toda la vida. Eso sí, el vino de la casa, un tinto joven de la Sierra de Salamanca, es el compañero perfecto para cualquier bocado.

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Yo lo he probado en varias ocasiones y reconozco que, cada vez que vuelvo, me sorprende que algo tan sencillo pueda estar tan bueno. El local no tiene pretensiones: una barra de madera desgastada por los codos de los clientes, algunas mesas altas y un servicio cercano que te hace sentir como en casa de un amigo. La clientela es tan variada como la propia ciudad: desde universitarios que estiran el presupuesto hasta parejas de turistas que buscan el sabor auténtico, y todos coinciden en que merece la pena.

Qué pedir y cuánto cuesta

Si vas, hay tres tapas que no te puedes saltar. La primera, la tortilla de patata: gordita, con el huevo aún ligeramente cuajado y esa cebolla caramelizada que enamora a los puristas. La segunda, las croquetas de jamón: bechamel sedosa, jamón ibérico del bueno y un rebozado crujiente que aguanta sin empacharse. La tercera, el montadito de secreto ibérico con pimientos del piquillo: pan de cristal, carne en su punto y un toque ahumado que redondea. Para chuparse los dedos.

En cuanto a precios, estamos hablando de una tapa generosa a partir de 2,50 euros, y la ración ronda los 8-9 euros. Con una bebida y un par de tapas, sales cenado por menos de 15 euros por persona. Un lujo asequible que mantiene la tradición del tapeo salmantino sin inflar la cuenta. Además, los fines de semana suelen sacar algún guiso del día —callos, carrillada al vino tinto— que merece la pena probar si coincides.

El horario es el típico de los bares de tapeo: mediodía hasta las 16:00 y de 20:00 a cierre. Eso sí, te recomiendo ir con tiempo porque suele llenarse, sobre todo los jueves, viernes y sábados. No admiten reservas para la barra, así que toca esperar en la calle, pero el ambiente de la cola ya forma parte del ritual.

La autenticidad que resiste a las modas

En un momento en que muchos bares se apuntan a los pinchos creativos y las presentaciones instagrameables, este sitio demuestra que lo clásico, cuando está bien hecho, arrasa. No necesita filtros ni palillos de colores: la calidad del producto y el saber hacer bastan. De hecho, la prensa local ha destacado su ascenso silencioso, y los propios salmantinos lo recomiendan sin reservas.

A veces, lo más sencillo es lo que más triunfa: buena materia prima, manos que saben y un ambiente que te hace sentir como en casa.

Es cierto que no tiene el glamour de los locales de diseño ni una carta de cócteles interminable, pero esa es precisamente su grandeza. Aquí se viene a comer y a beber, a charlar y a repetir. La decoración es casi inexistente: paredes de piedra vista, alguna foto antigua del barrio y una pizarra con los platos del día. Nada distraerá de lo importante: lo que hay en el plato. Y, por si fuera poco, la música ambiente nunca molesta y el volumen permite mantener una conversación sin levantar la voz.

Si buscas dónde comer de tapas en Salamanca sin dejarte el sueldo ni renunciar al sabor de siempre, apunta este rincón. Yo ya lo tengo fichado como uno de esos sitios a los que volver una y otra vez. El único «pero» es que, con tanto boca a boca, conseguir mesa se ha vuelto complicado. Pero bueno, la espera merece la pena, y de paso, vas abriendo apetito por las calles doradas de Salamanca.

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