El incendio de Ávila, el mayor de la historia de España: 50.000 hectáreas y ayudas del Gobierno

El incendio forestal de Burgohondo se ha convertido en el mayor de la historia de España. Ha calcinado 50.000 hectáreas, según confirmó este domingo la vicepresidenta Sara Aagesen. La cifra supera en más de 12.000 hectáreas el récord anterior, del verano de 2025.

Las llamas, que comenzaron en la zona abulense, ya han arrasado una superficie equivalente a 70.000 campos de fútbol y han obligado a evacuar o confinar a cerca de 90.000 personas en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, según los datos facilitados por el Gobierno.

En conjunto, los fuegos de la zona centro suman 77.000 hectáreas calcinadas: 50.000 en Burgohondo, 25.000 en la sierra madrileña y 2.000 en Toledo, con un perímetro de 280 kilómetros. A ello se suma la preocupación por el incendio de La Vall d'Uixó (Castellón), que ya ha quemado más de 4.300 hectáreas.

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¿Qué ha pasado exactamente?

El incendio de Burgohondo se desató en las últimas jornadas y, aunque la situación sigue siendo "compleja", la evolución es "muy positiva", según la vicepresidenta Aagesen. La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por un delito de incendio forestal, y la Junta de Castilla y León se personará como acusación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este domingo que el Consejo de Ministros del próximo martes 28 de julio aprobará un real decreto para declarar zonas gravemente afectadas los territorios asolados por las llamas. El jefe del Ejecutivo destacó que algunos focos están ya "consolidados".

El rey Felipe VI y la reina Letizia se desplazaron al puesto de mando de Navalcarnero (Madrid) y calificaron de "ejemplar" la coordinación entre administraciones. En las labores de extinción participan medios de Grecia, Italia, Turquía y Portugal, junto con efectivos de once comunidades autónomas.

Con 50.000 hectáreas calcinadas, el incendio de Burgohondo supera en un 32 % el mayor siniestro registrado anteriormente, el de 2025.

¿A quién afecta y cómo?

El Gobierno ha ordenado la evacuación de 39 municipios en las tres provincias: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Siete localidades permanecen confinadas en Ávila y Madrid, y este domingo se añadió Villa del Prado. En total, cerca de 90.000 personas han tenido que abandonar sus hogares o han quedado confinadas.

Además, 41 carreteras secundarias permanecen cortadas en las cuatro provincias afectadas: 14 en Toledo, 12 en Ávila, 8 en Madrid y 7 en Castellón. Los servicios de emergencia recuerdan que, ante cualquier situación de peligro, es imprescindible llamar al 112.

El dispositivo desplegado incluye a 1.500 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 500 medios, que trabajan contrarreloj para proteger las zonas todavía amenazadas por el fuego.

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Un contexto de incendios cada vez más extremos

El anterior récord, 37.765 hectáreas, se produjo en agosto de 2025 en un incendio que afectó a Ourense, Lugo y León. La irrupción de esta nueva emergencia nacional apenas doce meses después confirma la tendencia a episodios de mayor virulencia, vinculada por los expertos al cambio climático y a las olas de calor.

La declaración de zona gravemente afectada, prevista para el martes, permitirá activar ayudas urgentes de rehabilitación, exenciones fiscales y líneas de crédito para los damnificados. El Gobierno ha subrayado la importancia de actuar con "anticipación" y de mantener la colaboración entre todas las administraciones.

Mientras las llamas retroceden en algunos puntos del centro peninsular, la atención se centra ahora en consolidar los perímetros y en atender a la población desplazada. Los ayuntamientos de las localidades más golpeadas ya trabajan en la vuelta escalonada de los vecinos en cuanto las condiciones lo permitan.

Las investigaciones apuntan a un origen intencionado en el fuego de Burgohondo, aunque todas las líneas permanecen abiertas. La prioridad inmediata sigue siendo extinguir los focos activos y garantizar la seguridad de las personas.

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