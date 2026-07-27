He encontrado el vestido punto calado de Springfield que realza el bronceado y está rebajado a menos de 25 €

Reconócelo, encontrar un vestido que estilice, realce el bronceado y encima cueste menos de 25 euros no es algo que pase todos los días. He dado con él en Cortefiel, y sí, es justo lo que necesitas para sobrevivir a este verano con estilo sin vaciar la cartera.

Hablamos de un diseño de punto calado bicolor, en blanco y negro, con un aire artesanal que le da un toque diferente a los típicos vestidos monocolor. Es de esos que entran por los ojos y, cuando te lo pruebas, entiendes por qué se está convirtiendo en viral.

El tejido es una mezcla suave, y fresca de poliéster y algodón, lo que lo hace resistente y nada propenso a las arrugas. Ideal para meter en la maleta y olvidarte de la plancha. Además, el punto calado permite que corra el aire, así que aguanta las tardes de calor sin que te derritas.

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Un vestido que estiliza desde el escote hasta el bajo

Lo primero que llama la atención es el cuello halter. Alarga visualmente el torso y realza los hombros, algo que favorece a casi cualquier tipo de cuerpo. El corte semientallado ajusta lo justo sin marcar, y el largo midi es súper versátil: lo mismo te sirve para una cena informal que para un paseo por la playa.

El remate con cenefa de ondas en el bajo le da ese punto artesanal que marca la diferencia. Y el tejido de punto calado, además de fresquito, deja entrever ligeramente la piel, lo que potencia el moreno de forma sutil sin resultar excesivo. Vaya, que es el aliado perfecto para lucir tipazo.

Si llevas días cuidando tu bronceado con cremas y exposiciones controladas, este vestido te lo agradecerá: el patrón calado insinúa la piel sin necesidad de escotes profundos ni transparencias obvias. El efecto final es un «wow» discreto pero efectivo.

Cómo lo combino (y el precio que te va a encantar)

No hay que devanarse los sesos. Con unas alpargatas de cuña en color natural y un bolso capazo ya tienes el look playero resuelto. Si buscas algo más arreglado, unas sandalias de tiras negras y un bolso troquelado, como el que tiene Parfois por 25,99 euros, elevan el conjunto al instante. La clave está en no recargarlo: el vestido habla solo.

Un vestido de punto calado con cuello halter que estiliza y potencia el bronceado por menos de 25 euros no es un chollo, es un milagro veraniego.

Y ahora lo mejor: el precio. En la web de Cortefiel aparece rebajado a 24,99 euros, una cifra que lo convierte en un auténtico chollo si tenemos en cuenta que vestidos similares de punto calado suelen superar los 40 euros con facilidad. No es una oferta cualquiera, es de las que te hacen plantearte si no deberías pillarlo en los dos colores (aunque, de momento, solo está en blanco y negro).

¿Merece realmente la pena este chollo veraniego?

He visto rebajas en Inditex y otras cadenas, y rara vez encuentras un diseño tan pensado para favorecer a ese precio. Sí, hay vestidos de punto en tiendas low cost, pero el cuello halter y la cenefa le dan un aire mucho más cuidado. La calidad del tejido al tacto es sorprendentemente buena para esa franja de precio; no es hypertranspirable, pero para noches de verano va de lujo.

Eso sí, si algo he aprendido con este tipo de prendas virales es que vuelan. En la web de Cortefiel sigue habiendo tallas, pero no me extrañaría que en unos días empiecen a escasear las más comunes. Mi consejo: si te gusta, no te duermas. A 24,99 euros, poco más se puede pedir.

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🛒 Directo al grano

Precio: 24,99 € (rebajado, precio habitual superior a 35 €). Dónde encontrarlo: Cortefiel (web y tiendas físicas seleccionadas). Disponibilidad: Hasta fin de existencias en rebajas de verano de 2026.