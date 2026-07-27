Jason Sudeikis explica por qué volvió para 'Ted Lasso': la serie me salvó

Jason Sudeikis ha puesto las cartas sobre la mesa. El creador y protagonista de Ted Lasso ha confesado en una reveladora entrevista que la serie le salvó la vida en un momento muy oscuro. Y esa conexión emocional fue el motor que le llevó a dar marcha atrás al cierre definitivo y a impulsar la esperadísima cuarta temporada, que aterriza en Apple TV+ el 5 de agosto de 2026.

El motivo real del regreso: 'La serie me salvó'

Cuando los fans se acercan a Sudeikis para contarle que Ted Lasso les ayudó a superar una etapa difícil, el actor suele responder con la misma honestidad: 'A mí también me salvó'. Una confesión que explica por qué, después de haber anunciado un cierre definitivo con la tercera entrega, el intérprete de 50 años decidió volver a reunir al equipo de guionistas a principios de 2024.

Fue en el Ojai Valley Inn, en California, donde el equipo creativo empezó a tantear cómo continuar. Entre ideas de spin-offs sobre Roy Kent o Keeley Jones, la propuesta que más fuerza tomó fue la de explorar el fútbol femenino, una línea que ya había quedado insinuada al final de la temporada anterior.

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De la despedida al renacer: cómo se gestó la cuarta temporada

El desgaste acumulado en los casi cinco años de producción continua, sumado a las tensiones personales del protagonista, habían convertido la posibilidad de una cuarta entrega de en casi un imposible. El propio Sudeikis reconoció que 'la historia ya estaba contada' y que no quería forzar un giro solo por dinero.

La llegada de Jack Burditt como nuevo showrunner —con experiencia en 30 Rock y Modern Family— ha sido clave para reorganizar el proyecto. Su rol consiste en mantener los plazos y presupuestos, mientras Sudeikis conserva el control creativo total. Y para dar vida a las Lady Greyhounds, el equipo de fútbol femenino del AFC Richmond que centraliza la nueva etapa de, el reparto suma fichajes como Tanya Reynolds en el papel de entrenadora asistente.

La producción incorporó campamentos intensivos de fútbol para las nuevas actrices, replicando el método que convirtió a los intérpretes originales en un grupo tan reconocible dentro y fuera de la cancha.

¿Vale la pena volver a creer en Ted Lasso? Lo que dice la industria

El reto no es pequeño. La tercera temporada arrastró quejas por su duración excesiva y por un ritmo más disperso que el de las dos primeras entregas. Para evitarlo, los primeros episodios de esta cuarta temporada vuelven a un formato más ágil y cercano al espíritu de 2020, según el consenso interno que citó The Hollywood Reporter. La audiencia tampoco miente: la serie cerró 2023 como la original más vista en Apple TV, con 283 millones de horas de visualización y 13 premios Emmy en la vitrina.

En la redacción creemos que el regreso de Sudeikis responde a una necesidad genuina, no a una estrategia de marketing, y eso es justo lo que el público percibe y valora. Si la cuarta temporada consigue equilibrar la nostalgia con el nuevo foco femenino, Ted Lasso puede volver a marcar una época en el streaming.

Más que una renovación, el regreso de Ted Lasso es un acto de fe en un personaje que cambió la vida de su creador y de millones de fans.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. Declaraciones emocionales con gancho, un estreno en pleno verano y una apuesta narrativa que reaviva el cariño sin repetir fórmula. Solo le falta demostrar que el cambio al fútbol femenino está a la altura del legado. El finde del 5 de agosto ya tiene plan.

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