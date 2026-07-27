Netflix España en 2026: gana más suscriptores pero su productora local reduce beneficios

Netflix cierra 2025 con una paradoja que define los vaivenes del streaming: más suscriptores en España, pero su productora local pierde fuelle. Los Gatos Entretenimiento España redujo su beneficio neto un 9% mientras la división de suscripciones ganaba un 30% más.

Los datos, recogidos por El Cierre Digital, pintan un escenario agridulce. La filial que gestiona las suscripciones en nuestro país facturó 928 millones de euros en 2025, un 18% más que el año anterior, con un beneficio neto de 15,94 millones. Sin embargo, Los Gatos vio caer su facturación un 3,75%, hasta los 26,2 millones, y su ebit se contrajo un 12%, quedando en 2,4 millones.

Más dinero, menos fuego: la contradicción de la fábrica de series

Aquí está el detalle que enciende las alarmas: Netflix tiene músculo financiero de sobra —la compañía ha anunciado una inversión de 1.000 millones de euros hasta 2028 en producción española—, pero transformar ese presupuesto en fenómenos globales se está volviendo más esquivo. El año pasado, la gran apuesta ‘El refugio atómico’ sumó 28,2 millones de visualizaciones en el segundo semestre, una cifra decente pero insuficiente para garantizar una segunda temporada. No habrá más episodios.

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Tampoco ‘Superstar’, la serie alrededor de Tamara/Yurena, logró colarse en la conversación masiva pese a su enfoque autoral. Mientras, producciones ajenas que Netflix adquiere de terceros, como ‘Ángela’ o ‘Perdiendo el juicio’ (ambas de Atresmedia), están encontrando mejor recorrido. La paradoja es real: el contenido original de la casa no termina de carburar al mismo ritmo que las licencias externas.

El club de los 20 euros y la presión por el fenómeno

Por si la situación de su productora no fuera suficiente presión, la plataforma ha metido una marcha más a su estrategia comercial. En abril de 2026, Netflix aplicó en España una subida de precios que sitúa el plan premium en 21,99 euros al mes, rompiendo por primera vez la barrera de los 20 euros. La tarifa con anuncios pasó a 8,99 euros y el plan estándar sin publicidad, a 14,99. Más ingresos por usuario, sí, pero también más exigencia por parte del que paga.

El movimiento coincide con un análisis más amplio: según medios estadounidenses, Netflix estudia añadir más contenidos en directo y combinarse con otros servicios de entretenimiento. Todo con un único objetivo: que el abonado sienta que cada euro de más merece la pena. Y en ese tablero, tener un gran fenómeno español se antoja clave.

¿Qué necesita Netflix España para volver a ilusionar?

Lo hemos visto antes. ‘La casa de papel’ y ‘Élite’ no solo arrasaron en audiencia; redefinieron lo que significaba crear una serie en español para el mundo. El reto ahora es repetir ese trueno en un mercado saturado. Netflix tiene en Tres Cantos uno de los centros de producción más potentes fuera de Estados Unidos, según su página oficial. Pero, como demuestran las cuentas de Los Gatos, talento más presupuesto no siempre igual a éxito.

La industria respira un runrún: Netflix ha pasado de coleccionar fenómenos a perseguirlos. Algunas producciones propias se estrellan contra un techo de cristal que las compras a terceros parecen perforar con más facilidad. No es un repliegue —los 1.000 millones lo confirman—, pero sí un aviso a navegantes: cada serie que no engancha pone más cuesta arriba el próximo estreno.

En el streaming actual ya no basta con tener dinero y caras conocidas; el boca a boca es el único acelerador que no se compra.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7/10. El músculo financiero de Netflix en España es real, pero la caída de su productora y la cancelación de ‘El refugio atómico’ rebajan la euforia. Hay inversión, hay talento; ahora falta el chispazo que convierta el presupuesto en fenómeno.

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