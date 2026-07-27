Creador de contenidos para redes sociales: claves y formación según un nuevo análisis

Un nuevo análisis del Laboratorio de Periodismo Luca de Tena acaba de poner sobre la mesa lo que cualquier aspirante a creador de contenidos para redes sociales necesita para fichar por una marca o un festival. Y, atención, porque las competencias clave que enumera coinciden casi al milímetro con las que llevan anos desplegando los grandes streamers de Twitch.

Las claves del análisis que todo el mundo comenta

El informe, que recoge ofertas reales de empleo como la de La Trend —un festival musical con sede en Bilbao—, detalla qué esperan las empresas de quien quiera vivir de crear contenido en Instagram y TikTok. Y no se trata solo de echarle morro: la lista incluye experiencia gestionando redes, dominio de herramientas como Canva, CapCut o Photoshop y capacidad para detectar tendencias y adaptar formatos.

Además, piden una redacción impecable en español y, sobre todo, creatividad para idear campañas de lanzamiento, grabar backstage o interactuar con la comunidad. Vamos, justo lo que ves a diario en el directo de cualquier top creador.

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Lo confirma el propio proceso de selección difundido por el Laboratorio: el festival busca a alguien que publique contenido diario, analice métricas y colabore con el equipo de marketing. La profesión de creador de contenido se profesionaliza a toda velocidad y las empresas ya no contratan solo “un chaval que sepa TikTok”.

De la edición casera a los festivales: el caso de La Trend

La Trend es un festival en gira que ocupará varias ciudades de España y que ahora necesita un perfil creativo presencial, a jornada parcial. Entre las funciones: desde preparar las campañas de anuncio de artistas hasta grabar contenidos entre bambalinas.

El dato curioso es que muchas de estas habilidades nacieron en los cuartos de los propios streamers. Antes de tener equipos de edición, creadores como AuronPlay o ElXokas se curraban sus propios clips, gestionaban sus calendarios de publicación y, sin querer, sentaban las bases de lo que hoy es un rol laboral con nombre y apellidos.

La oferta de La Trend demuestra que las empresas han aprendido a leer el ecosistema de creadores y piden exactamente lo mismo que triunfa en Twitch o TikTok.

Por qué esto va más allá de los currantes anónimos

Si miramos a los grandes eventos de 2026, como la próxima edición de La Velada del Año que prepara Ibai, vemos que las competencias descritas en el análisis se repiten: planificar campañas, coordinar contenidos en directo, generar expectación en Instagram y TikTok y, sobre todo, leer las métricas de interacción. El salto del hobby a la profesión ya no tiene marcha atrás.

El informe del Laboratorio de Periodismo Luca de Tena deja claro que la formación práctica —manejo de herramientas, portfolio demostrable— pesa más que cualquier título universitario. Y eso es justo lo que llevan explicando los grandes nombres de la escena hispanohablante desde hace años. La pregunta que queda en el aire es si las universidades y las escuelas de negocio sabrán adaptarse tan rápido como lo hacen las marcas.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)