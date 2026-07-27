El PSG renuncia a Diomande y el Real Madrid ya prepara 120 millones

El PSG ha soltado un comunicado tan duro como una patada de Mbappé y se ha bajado del fichaje de Yan Diomande. El Real Madrid ya lo tiene todo atado para llevarse al delantero marfileño de 19 años por 120 millones de euros.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. El club parisino no solo se retira, sino que acusa al Leipzig y al jugador de pretensiones desproporcionadas y de inflar artificialmente el mercado. Al Khelaifi ha preferido dar portazo con un mensaje ácido antes que entrar en la guerra.

El comunicado que ha incendiado Twitter

El Paris Saint-Germain ha publicado un texto demoledor este domingo en el que anuncia que se retira de las negociaciones. En apenas unas horas, el hashtag #DiomandeAlMadrid se ha convertido en tendencia. "La cantidad exigida por el traspaso, así como las pretensiones salariales, eran totalmente desproporcionadas y de tal naturaleza que habrían desequilibrado el mercado", aseguran desde el club parisino.

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El PSG, que llevaba meses detrás del delantero del Leipzig y tenía un pacto verbal con el jugador desde el pasado Mundial, ha visto cómo el Real Madrid se colaba en la operación con una oferta que ronda los 120 millones de euros. Y en lugar de pujar, ha decidido bajarse del barco y lanzar un dardo envenenado que ya escuece en la Castellana.

El comunicado va más allá y presume de ser "doble campeón de Europa vigente" y de no dejarse "arrastrar por la inflación artificial de los precios ni por las maniobras de ciertos intermediarios. Vamos, que el PSG se pone la medalla de la responsabilidad financiera justo cuando el vecino rico le gana la partida con un cheque de 120 kilos. El fútbol, ese lugar donde la hipocresía cotiza al alza.

El PSG tenía apalabrado a Diomande desde el Mundial, pero cuando se ha visto en la subasta ha preferido retirarse con un portazo y un comunicado lleno de veneno.

Por qué el PSG ha tirado la toalla justo ahora

El club parisino llevaba ventaja porque había convencido al jugador hace meses, cuando aún no era un nombre en boca de todos. Pero la irrupción del Real Madrid, con una chequera que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de movimientos, ha disparado las cifras hasta los 120 millones que hoy se manejan. El comunicado es la forma que tiene Al Khelaifi de salvar la cara ante su afición después de quedarse sin el fichaje estrella del verano.

Culpar al Leipzig y a los intermediarios de inflar el precio es la coartada perfecta para decir 'nosotros no entramos en subasta' sin reconocer que el Madrid es un rival demasiado grande incluso para los petrodólares qataríes. La ironía es mayúscula: el PSG que rompió el mercado con Neymar y Mbappé ahora se erige en defensor del equilibrio financiero. Alguien debería recordárselo a los aficionados que se tragaron aquello.

Un mercado de fichajes que se desboca (y el Madrid lo sabe)

Esto no es nuevo. En 2017 el PSG pagó 222 millones por Neymar y rompió todos los esquemas. Que ahora se quejen de la inflación suena a chiste malo. Pero más allá de la ironía, lo que subyace es una guerra por los jóvenes talentos que está distorsionando el mercado: el Real Madrid ya ha asentado a Vinicius, Rodrygo y Endrick, y ahora añade a Diomande a su colección de perlas. La pregunta es si 120 millones por un delantero de 19 años que aún debe demostrar en una gran liga no es también un riesgo.

Pero el Madrid no juega a corto plazo: confía en que Diomande sea el próximo killer que llene el vacío que dejará Benzema. Y si no, siempre podrán venderlo después sin perder demasiado. La estrategia es clara: fichar antes de que exploten, aunque haya que pagar un sobreprecio. Veremos si el Leipzig acepta los 120 millones que ya prepara Florentino o si ahora, sin la presión del PSG, intenta estirar un poco más el chicle. Al final, el que paga manda, y en esta película el guion lo escribe la entidad blanca.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)