Aarón Santos: tres claves para ganar músculo después de los 50 (según la ciencia)

Si has pasado la barrera de los 50 y cada vez que te miras al espejo piensas que ya no hay nada que hacer, este artículo te interesa. Y mucho. Porque, a pesar de lo que te hayan contado, ganar músculo a esta edad no es una quimera. Te explicamos por qué y cómo lograrlo según la ciencia y el experto Aarón Santos.

Por qué a los 50 tu testosterona baja... y eso no es una sentencia

Es un hecho: a partir de los 40-50 años, los niveles de testosterona en los hombres caen un 1% anual. Esto puede traducirse en menos masa muscular, algo más de grasa abdominal y esa sensación de que cada entrenamiento cuesta el doble. Pero la experiencia clínica dice que quienes mantienen un estilo de vida activo conservan niveles hormonales mucho más sanos.

El problema no es tanto la testosterona en sí, sino cómo dejamos de estimular el músculo. A partir de los 50, la llamada resistencia anabólica hace que el músculo responda con más pereza a los estímulos. Pero no es insensible: solo necesita un empujón más inteligente. Y ahí es donde entran los consejos de Aarón Santos, director técnico de Men's Health.

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Las tres claves de Aarón Santos: más caña, más días y más sueño

Santos lo resume en tres puntos que cualquier persona de más de 50 puede aplicar desde ya. No es magia: es fisiología aplicada.

Aumenta la intensidad y varía los pesos. No te estanques en la misma rutina. El músculo necesita sorpresas para crecer. La sobrecarga progresiva sigue funcionando a cualquier edad.

No te estanques en la misma rutina. El músculo necesita sorpresas para crecer. La sobrecarga progresiva sigue funcionando a cualquier edad. Entrena más veces por semana. En lugar de dos días intensos, apuesta por sesiones más cortas pero frecuentes. Los circuitos de fuerza o las rutinas de cuerpo completo en días alternos aceleran la ganancia.

En lugar de dos días intensos, apuesta por sesiones más cortas pero frecuentes. Los circuitos de fuerza o las rutinas de cuerpo completo en días alternos aceleran la ganancia. Duerme como si te fuera la vida. Durante el sueño se produce la síntesis de proteínas. A partir de los 50, la recuperación es todavía más crucial porque aparece la llamada resistencia anabólica. Necesitas descansar bien para que el esfuerzo dé frutos.

Y no es palabrería: varios estudios muestran que los adultos mayores mantienen la capacidad de hipertrofia cuando entrenan con intensidad moderada-alta y descansan correctamente. La combinación de fuerza, frecuencia y recuperación es lo que marca la diferencia.

El músculo no entiende de edad: si le das el estímulo adecuado y el descanso que necesita, responde.

Mito o realidad: ¿hay estudios que respalden todo esto?

La resistencia anabólica que aparece con la edad no significa que no puedas ganar masa muscular. Simplemente indica que el músculo es más comodón y necesita un empujón más fuerte y una recuperación más cuidadosa. La ciencia respalda que combinar ejercicio de fuerza con buena alimentación y sueño suficiente mantiene la capacidad de crear músculo incluso después de los 60 o 70 años.

Así que sí: la historia de que con la edad solo se pierde músculo es un cuento. Lo que cambia es la estrategia, no el resultado.

🧠 Para soltarlo en la cena

Ganar músculo después de los 50 es posible según la ciencia.