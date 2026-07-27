Por qué el calor en Alicante encarece la fruta y cuánto subirá tu cesta

Si este verano notas que los melones saben a poco y los higos cuestan un riñón en el supermercado, no es tu imaginación. El calor que está friendo Alicante estas semanas está haciendo estragos en el campo y, en cuestión de días, va a traducirse en precios más altos para tu cesta de la compra. Vamos por partes.

Cómo el calor está friendo la cosecha de fruta en Alicante

Hablamos con los agricultores y la explicación es de lo más visual. Las temperaturas disparadas aceleran la maduración del melón, la granada y el higo. El resultado: fruta que llega antes, pero más pequeña y con menos peso. «La fruta madura antes de lo que le corresponde, va acelerada, tiene menos tamaño y pierde peso», explica José Vicente Andreu, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante. La planta, literalmente, se estresa y entra en modo supervivencia. En el caso de la granada, por ejemplo, los estomas (los poros de las hojas que usa para respirar) se cierran, se bloquea la fotosíntesis y el fruto deja de engordar. Con el calor extremo, aparecen quemaduras en la piel.

El higo es el caso más sangrante. Su campaña arrancó hace apenas una semana y debería alargarse hasta el 20 de agosto. Pero con estos calores, la maduración se acelera y la cosecha será más corta y escasa. Lo mismo pasa con el melón: los golpes de calor matan directamente la planta.

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Por qué ahora los precios están bajos... pero no te confíes

Paradójicamente, en estos días de calor extremo la oferta de fruta ha aumentado de golpe porque todo madura a la vez. Eso ha hecho que los precios en origen bajen temporalmente. Andreu lo confirma: «Puntualmente se incrementa la oferta y bajan los precios». Pero este espejismo tiene fecha de caducidad: «Dentro de 15 o 20 días ya no quedará fruta, así que lo normal es que los precios suban cuando no tengamos nada que vender». Traducción: si ahora ves melones baratos, aprovecha. A mediados de agosto, la cosa cambiará.

Y ojo, porque la provincia de Alicante es una de las principales despensas hortofrutícolas del país. Lo que pasa aquí se nota en los lineales de toda España.

El calor acelera la cosecha ahora, pero dejará los estantes vacíos dentro de dos semanas. Y menos fruta significa precios más altos.

Lo que te va a costar la cesta en agosto (y no es solo la fruta)

Aunque es difícil ponerle un número exacto, lo que está claro es que en unas semanas pagarás más por el melón, el higo y la granada. Así ha sido en episodios similares, como la ola de calor de 2024. El impacto en tu bolsillo puede ser más duro este verano porque la inflación de los alimentos sigue alta (todavía por encima del 4% interanual). Y no olvides que el calor también ha obligado a parar cosechadoras en la zona por riesgo de incendio: menos cereal, más trigo caro. La cuesta de agosto se pone cuesta arriba.

¿Hay algo que puedas hacer? Más allá de rezar por una bajada del termostato

Llamar al optimismo está bien, pero no resuelve el recibo. Puedes optar por comprar fruta de temporada de otras zonas más templadas (si las hay), o congelar ahora que los precios están bajos. También es buen momento para revisar los mercados de proximidad: a veces, el productor local vende más barato y sin el sobrecoste de la distribución. Y si eres de los que hacen la compra semanal, planifica y compara precios como nunca.

A largo plazo, los agricultores reclaman inversión en variedades más resistentes al calor y garantías de riego. Pero eso requiere un compromiso político del que hablaremos otro día.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)