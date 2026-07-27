Ibai Llanos deja Twitch: descanso tras la Velada y cifra récord de seguidores

Ibai Llanos ha vuelto a dejar Twitch. Tras la Velada del Año VI, que se celebró ayer, el streamer ha anunciado un nuevo descanso indefinido de los directos. Y lo hace con cifras de otro planeta: 20,1 millones de seguidores en la plataforma y la promesa de volver cuando las pilas estén cargadas.

El evento de ayer fue una locura. La Velada del Año VI buscaba superar los 20 millones de espectadores simultáneos y, aunque las cifras oficiales aún se están cociendo, el pico de audiencia se espera histórico. Ibai, con su equipo, lo ha vuelto a bordar. Pero justo después de apagar las cámaras, llegó el anuncio.

La Velada del Año VI: un récord y un hasta luego

El combate de boxeo entre streamers fue trending topic mundial. Durante horas, medio internet estuvo enganchado a su canal de Twitch. Ibai ya había avisado de que, tras este megaevento, necesitaría un respiro. Pero que lo repita justo al día siguiente, con la resaca emocional aún caliente, le da un peso especial al mensaje.

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El andamio de seguidores que ha construido en estos años es bestial. Twitch: 20,1 millones. TikTok: 27,9 millones. YouTube e Instagram, con 16,7 y 16,1 millones respectivamente. Hablamos de un creador que suma más de 80 millones de followers entre todas las plataformas. Una barbaridad.

Por qué Ibai necesita desconectar ahora

El propio Ibai lo contó hace meses en una entrevista con Jordi Wild: "Fue por una cuestión de motivación. Yo llevaba muchos años haciendo el día a día de Twitch; sentía que a nivel personal y de creatividad había llegado a un límite, y necesitaba volver a recuperar la motivación y crear metas nuevas". Eso fue en 2024, pero el argumento sigue intacto.

La presión del directo diario, los picos de audiencia, mantener una comunidad de millones pendiente de cada palabra… agota. Y aunque Ibai aclara que pretende streamear toda su vida, el descanso de ahora sabe diferente. Porque llega justo después de haber reventado (otra vez) todos los medidores.

Ibai se marcha en silencio, con la mochila llena de récords y sin dramas. Eso, en internet, es casi un milagro.

En sus redes, el mensaje fue breve: "Toca parar. Gracias a todos." Sin fecha de regreso. Sin promesas. Solo un punto y aparte que medio internet ha interpretado como un "hasta luego" cargado de incertidumbre. Y es normal: cuando el rey del streaming se baja de la silla, toda la comunidad contiene la respiración.

El legado de Ibai y la huida de los grandes de Twitch

No es el primero ni será el último. Grandes de la escena hispanohablante como AuronPlay o El Rubius también han ido reduciendo su intensidad en Twitch. La fórmula del directo eterno parece no casar con la salud mental de quien lleva una década en primera línea. Ibai, con su pausa, no solo cuida de sí mismo: marca tendencia.

Con La Velada, la Kings League y tantos otros formatos, su legado trasciende las horas de stream. Ha creado un universo mediático propio que no se apaga aunque él no esté frente a la cámara. Y ese, precisamente, es el matiz más inteligente de este parón: la maquinaria sigue girando mientras él recupera el aliento.

La gran pregunta que queda en el aire es cuánto durará esta pausa. Si sirve de precedente, volverá a lo grande y con un proyecto aún más gordo entre manos. Pero mientras tanto, en Twitch hay un vacío de 20 millones de seguidores que, sin prisas, esperan a su ídolo.

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El Salseómetro

Nivel de salseo: 8/10. La salida temporal de Ibai, justo después de firmar otro récord, tiene a la comunidad especulando y al timeline de X hecho un hervidero. El debate entre quienes aplauden su decisión y los que temen un adiós definitivo no va a parar en semanas (y ya veremos si el verano trae algún plot twist).

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)