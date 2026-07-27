Piastri estalla por radio en Hungría: la estrategia de McLaren que le robó la victoria

Oscar Piastri soltó un estallido por radio en el GP de Hungría que ya está dando la vuelta al mundo. La estrategia de McLaren le dejó sin opciones de victoria y el australiano respondió con un sarcasmo que no necesita traducción: «Muy bonito tener eso en cuenta, gracias».

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un líder de carrera pierde la victoria por una decisión del muro y suelta un improperio en directo. Con el equipo defendiendo la estrategia y las redes incendiadas, el culebrón está servido.

El mensaje que lo cambió todo: del enfado con Sainz al dardo a McLaren

El drama empezó en la vuelta 34. Hamilton ya había parado y rodaba 25 segundos por detrás de los dos McLaren. Para cubrirse del Ferrari, el muro decidió meter a Piastri, que lideraba la carrera. Al salir, el australiano se topó con un Carlos Sainz rezagado que le bloqueó inesperadamente. La radio estalló: «Quítate de la puta vía, idiota, por Dios».

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La jugada permitió que Norris, alargando su stint, encontrara medio segundo por vuelta con pista libre y ejecutara un overcut casi imposible en Hungaroring. Cuando Piastri vio a su compañero por delante, la frustración se convirtió en sarcasmo: «Muy bonito tener eso en cuenta, gracias», le espetó al muro. McLaren no podía hacer mucho más para evitar que la victoria se esfumara.

Tras la carrera, Piastri reconoció que el equipo no tenía otra opción con Hamilton a la caza, pero no pudo ocultar su rabia: «Sabía que mis opciones de ganar se habían acabado ahí». El abandono por un fallo de caja de cambios al final solo añadió sal a la herida.

Stella defiende la estrategia: «era la forma de cubrir a Hamilton»

Andrea Stella, jefe de McLaren, quitó hierro al asunto en declaraciones a Motorsport.com. «Fue un comentario en caliente, lo entendemos perfectamente», dijo. El italiano explicó que la prioridad era asegurar el doblete frente a Ferrari y que parar a Piastri era el movimiento lógico. «Cuando lideras media carrera y pierdes el liderato por un doblado, es humano enfadarse».

Norris, mientras tanto, firmó una conducción impecable y se llevó la primera victoria del año para McLaren. Stella reveló que el equipo estuvo gestionando varios problemas de fiabilidad durante toda la prueba, lo que explica las instrucciones constantes de no usar pianos. La retirada de Piastri demostró que no era un aviso sin fundamento.

McLaren tenía que cubrirse de Hamilton, pero a Piastri le costó la carrera que tenía en la mano.

Análisis: cuando el muro decide, el piloto explota

La escena recuerda inevitablemente a los líos de órdenes de equipo de la temporada pasada, cuando McLaren tuvo que gestionar a dos gallos en plena lucha por el título. El mantra de la «justicia interna» vuelve a ponerse a prueba: Piastri se ganó el liderato adelantando a Norris en la salida, pero el ritmo de su compañero y el tráfico le dejaron sin premio.

Stella insiste en que el equipo evaluó todas las opciones, incluso la posibilidad de intercambiar posiciones si la presión de detrás apretaba. Pero al final, la realidad es que Piastri se quedó sin radio y sin victoria. La próxima cita en Spa será la prueba de fuego para ver si hay resaca emocional o si McLaren ha aprendido a repartir el botín sin dramas.

La Fórmula 1 moderna exige que los pilotos aprieten los dientes, pero cuando la radio se convierte en el altavoz del enfado, el aficionado gana en espectáculo. Y Piastri ya ha dejado claro que no se va a callar.

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