El MIT crea un robot que vuela y bucea como un ave marina, pero sin patas

Nunca he visto un dron con menos ganas de ser dron y más ganas de ser gaviota. El MIT acaba de presentar un robot alado que vuela y se zambulle en el agua sin cambiar de vehículo, solo con un aleteo constante y un fuselaje de 300 gramos.

Un pájaro metálico sin patas ni complejos

El bicho pesa 300 gramos y en lugar de hélices lleva un par de alas batientes recubiertas de una membrana hidrófuga. Nada de hélices ruidosas: aleteo puro, como un colibrí con esteroides. “Vehículo aéreo-acuático de alas batientes”, lo han llamado en el MIT, con la siglas FAAV.

Esas alas intercambiables permiten simular distintos patrones de vuelo. Le han añadido una cola orientable para ajustar la inclinación al entrar y salir del agua, y con eso consigue lo que ningún dron comercial se había planteado: volar, sumergirse y volver a volar sin cambiar de vehículo. La clave, según los ingenieros de la EPFL, está en la frecuencia del aleteo: unas diez veces por segundo en el aire, la mitad dentro del agua.

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Inspirado en más de cien especies de aves buceadoras —frailecillos, petreles, martines pescadores— el equipo descubrió que los pájaros más pequeños son los que mejor gestionan la transición aire-agua. Copiaron ese diseño, le quitaron las patas (porque no las necesita, dice el MIT) y se centraron en el ángulo de salida.

El ángulo mágico: 70 grados o te estampas

Aquí empieza lo bueno. Para despegar desde el agua sin el impulso de unas patas, el FAAV se coloca a 70 grados exactos. Si te pasas un solo grado, el robot no despega: se cae de espaldas como una tortuga borracha. Las pruebas mostraron que a 70 grados el empuje del aleteo es suficiente para romper la tensión superficial y elevar el fuselaje.

El MIT ha suprimido las patas y ha sustituido la biología por geometría. Setenta grados y ningún complejo.

El prototipo todavía no gira las alas, solo las bate, así que la maniobrabilidad es limitada. Pero el plan es añadir un mecanismo de torsión en la próxima versión para que el robot pueda virar como un ave de verdad. De momento, lo que han conseguido ya es un espectáculo: un robot de 300 gramos que se lanza desde un barco, vuela hasta un iceberg, se sumerge a tomar una muestra y regresa volando.

¿Para qué narices sirve un dron que se moja?

La investigación, publicada por Raphael Zufferey y su equipo, apunta a dos objetivos: entender cómo modifican el patrón de vuelo las aves al cruzar del aire al agua y, en el plano práctico, abaratar la exploración oceanográfica. No es el primer dron anfibio —ya existen vehículos que flotan y despegan— pero sí el primero que aletea para salir del agua, imitando la mecánica exacta de las aves. La Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) ha aportado la parte de dinámica de fluidos, clave para calcular el ángulo exacto.

Lanzar un robot de 300 gramos desde la costa para tomar mediciones en zonas de difícil acceso cuesta una fracción de lo que implica fletar un buque oceanográfico. Y puedes repetir la operación cada hora, no cada semana. Imaginad el despliegue: flotas de FAAV cartografiando la temperatura del mar en tiempo real, recogiendo muestras de microplásticos o siguiendo a ballenas sin molestarlas. Todo sin poner un pie en el agua. Vale, suena a Black Mirror pero en versión ecologista. La realidad es que aún falta para ver un enjambre de estos robots sobrevolando los fiordos; las condiciones adversas —viento, oleaje— siguen siendo un desafío pendiente.

Pero si algo nos ha enseñado la robótica bioinspirada es que una vez que superas el umbral de lo imposible, la cascada de aplicaciones viene sola. Y este pájaro sin patas acaba de abrir la puerta.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. El concepto es brillante y la ejecución del prototipo, impecable. Le bajamos tres puntos porque aún no vuela en exteriores y la maniobrabilidad es justa. Si la próxima edición surca los fiordos noruegos, la nota subirá sola.

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El resumen para vagos (TL;DR)