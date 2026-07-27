Wordle de hoy: respuesta y pistas del lunes 27 de julio de 2026 (juego #1864)

El Wordle de hoy ya está aquí y viene con una palabra que te va a hacer dudar. No es la típica que sale a la primera: si has conseguido mantener una racha decente, mejor no te la juegues sin leer antes las pistas.

Lunes 27 de julio, toca arrancar la semana con el Wordle #1864. Muchos jugadores españoles ya han compartido sus resultados en redes y las reacciones oscilan entre la frustración y la satisfacción. A continuación, todo lo que necesitas para no romper esa cadena de aciertos.

Las pistas que necesitas para el Wordle #1864

No voy a soltarte la respuesta sin más. Aquí van varias pistas, de las suaves a las más reveladoras, para que puedas llegar por tus propios medios. La palabra de hoy es de esas que te hacen pensar que la has visto en otro contexto.

Publicidad

La palabra de hoy tiene cinco letras y probablemente la asociarás con alguien que finge ser lo que no es. Es un término que usamos a menudo en internet para describir a ciertos perfiles. De hecho, es una palabra muy viva en redes sociales.

Otra pista: empieza y termina con consonante. Y aunque suene a algo negativo, su origen es mucho más inocente de lo que crees. Por cierto, si llevas tiempo jugando, verás que no contiene ninguna vocal demasiado complicada.

La mayoría de la gente se bloquea en los primeros intentos porque no caen en la letra inicial.

Si todavía no lo ves, aquí va una pista más directa: la palabra es sinónimo de «falso» o «impostor». Y sí, hay una letra que se repite. Ahora ya no hay excusa.

La respuesta del Wordle de hoy: una palabra que define a los impostores

¿Quieres la respuesta directamente? La palabra del Wordle #1864 es POSER. Un vocablo inglés que significa alguien que adopta una postura falsa, que finge ser algo que no es. Un clásico en el argot de internet para señalar a los cuentistas.

No es una de esas palabras que se ven todos los días en el diccionario español, pero sí está muy presente en conversaciones digitales. Seguro que más de un jugador se ha sorprendido al verla aparecer.

El origen de poser viene del verbo francés poser («colocar» o «poner») y desde el siglo XIX se usa para quienes adoptan una actitud afectada. La cultura gamer y de redes la ha rescatado y le ha dado una segunda vida.

Publicidad

Si te ha costado, no te rayes. Muchos empezaron con palabras como «CLAIM» (yo mismo) y se quedaron con 657 opciones. Yo tuve suerte al elegir «HORSE», que lo redujo a tres. Y entre «POSER», «SOBER» y «BONER», me decanté por la P porque es más común. El bot del juego dijo que habría ido por «SOBER», pero creo que el bot también es un poco poser.

Por qué Wordle sigue enganchando cada mañana en 2026

Más de cuatro años después de su lanzamiento, Wordle sigue siendo el juego viral que miles de personas comparten en Twitter, TikTok y foros cada día. El ritual de despertar, hacer el café y adivinar una palabra en menos de seis intentos no ha perdido fuelle, en parte porque conecta a la audiencia hispanohablante con una dinámica muy simple pero adictiva.

En España y Latinoamérica, es habitual ver hilos de reacciones donde cada uno publica sus cuadrículas de colores. Incluso hay cuentas dedicadas a dar pistas cada mañana, como la de la página oficial de Wordle —el juego sigue siendo propiedad de The New York Times—. La versión en español, aunque no es la original, ha contribuido a que muchos se enganchen al formato sin barreras de idioma.

Este fenómeno se parece a otros juegos diarios que han surgido después, como Heardle o Worldle, pero ninguno ha conseguido la misma consistencia. La clave está en que la palabra es la misma para todo el mundo y eso crea comunidad: da igual si estás en Madrid, Buenos Aires o Ciudad de México, cuando ves que tu amigo ha sacado la palabra en tres intentos y tú en cuatro, pica. Esa mezcla de reto, rutina y compartición instantánea mantiene al Wordle en lo alto.

Con el #1864 ya resuelto, solo queda esperar a mañana para otro asalto. Y recuerda, si fallas, no pasa nada: mañana hay otra palabra. Pero si aciertas, tendrás el subidón de compartir tu resultado en redes y que medio mundo te diga «yo también, en cuatro».

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)