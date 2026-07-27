El nuevo Mundial que Alonso ve para Aston Martin tras lo de Hungría

Fernando Alonso ha cogido la escoba y ha barrido las dudas después de Hungría. Y lo dice con la seguridad de quien ha olido el podio en plena travesía del desierto. Para él, desde este domingo Aston Martin compite en un Mundial nuevo.

Las declaraciones que están revolviendo el paddock

El bicampeón del mundo, tras terminar decimocuarto en Hungaroring, soltó una perla en declaraciones a F1.com: «Estuvo bien volver a sentirse competitivo. Especialmente al principio, teníamos el ritmo para seguir a la clase media y ojalá que sea una buena base sobre la que trabajar con este nuevo coche». Y no fue un espejismo: durante buena parte de la carrera, el asturiano se batió el cobre con los Alpine y los McLaren, manteniéndose en zona de puntos virtual hasta que la degradación y esa falta de velocidad punta pasaron factura.

Pero lo que realmente ha encendido las alarmas del optimismo es la coletilla con la que cerró su análisis: «Es un nuevo campeonato para nosotros en la segunda parte». El tono de Alonso, que normalmente es más seco que un grissini cuando el coche no rinde, era distinto. Casi cómplice, como quien ha visto una luz al final del túnel. Y añadió que necesitan «ese extra de velocidad punta» para ser más competitivos, con Zandvoort en el horizonte como primera prueba de fuego tras el parón veraniego.

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El subidón de Hungría y las cuentas pendientes de Aston Martin

Aston Martin no engaña a nadie: la primera mitad de 2026 ha sido un desierto de puntos y ritmo. El AMR30 ha sido un coche complicado, sin la velocidad punta necesaria para pelear con la clase media, y Alonso ha tenido que sufrir más que disfrutar. Pero en Hungría, con un circuito que castiga la falta de aerodinámica y premia el paso por curva, el paquete de mejoras —que incluyó un suelo revisado y alerones con más carga— funcionó. El asturiano, recalcó que no es cuestión de milagros, sino de constancia, aunque la telemetría confirmaba una mejora de entre dos y tres décimas por vuelta, según los propios ingenieros de la escudería.

Eso sí, que en Aston Martin digan que empieza un Mundial nuevo a mitad de temporada es un clásico del manual del piloto que quiere motivar a su equipo. En 2025, con un coche que prometía pero no entregaba, también hablaron de un nuevo comienzo tras Silverstone y acabaron la temporada en tierra de nadie. En realidad, Alonso lleva usando la expresión «nuevo campeonato» desde que, en sus tiempos de Ferrari, cambiaban el alerón delantero. Pero esta vez hay datos tangibles que respaldan el discurso.

La sensación en el paddock es que el equipo de Silverstone ha encontrado por fin la dirección correcta, pero la velocidad punta sigue siendo la asignatura pendiente que puede echar por tierra cualquier sueño de remontada.

El espejismo húngaro o el verdadero inicio del asalto a la segunda mitad

No es la primera vez que un buen fin de semana en Hungría hace soñar a un equipo. En 2023, la misma Aston Martin logró un podio con Alonso en Budapest y luego se desinfló en la recta final. La diferencia ahora es que las mejoras no son un parche cosmético: vienen acompañadas de un nuevo concepto aerodinámico que, en teoría, debería funcionar también en circuitos de alta velocidad, como Zandvoort, donde el motor Honda estrenará su última evolución. Aquellos parches de 2023 eran soluciones de emergencia; esta revisión es más profunda y apunta a cambiar la filosofía del coche.

Si en Países Bajos el AMR30 da la talla, habrá razones para creer que Alonso no vende humo. Por ahora, la ilusión está justificada, pero el espejismo siempre acecha en la Fórmula 1. Los aficionados del asturiano, acostumbrados a remar contra la corriente, se agarran a este clavo ardiendo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)