Ryan Gosling será Ghost Rider en el MCU: la sorpresa de la Comic-Con que ha roto Twitter

Ryan Gosling se pasa de Barbieland al infierno del MCU: será Ghost Rider en 2028, y la Comic-Con ha ardido de emoción. El actor de 'La La Land' y 'Drive' se mete en la piel del antihéroe más flamígero de Marvel, y el anuncio ha reventado Twitter en cuestión de minutos.

La hoguera de la Comic-Con

Marvel Studios lo ha hecho oficial este sábado en San Diego. Ryan Gosling se sube a la Harley en llamas como Ghost Rider en una cinta que dirigirá Shawn Levy y firmará el guionista Jonathan Tropper, el tándem que ya prepara 'Starfighter' para Star Wars. La película llegará a los cines en 2028, y el anuncio en el Hall H ha sido el bombazo de la jornada.

El actor apareció en el escenario junto a Kevin Feige y, según los aplausos, no hubo nadie que se quedase indiferente. La elección rompe con el perfil más cómico que algunos esperaban tras 'Barbie', pero el papel de motorista maldito le va como un guante a su carisma contenido. Ya me contaréis.

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El guiño que ha enamorado a internet

Por si el fichaje no fuera suficiente, los fans más curtidos han recordado que Eva Mendes, la mujer de Gosling, ya protagonizó la primera versión cinematográfica de Ghost Rider en 2007 junto a Nicolas Cage. Aquel dato ha disparado los memes y las teorías conspiranoicas del multiverso: «Ryan y Eva compartiendo personaje en líneas temporales distintas es el mejor crossover que Marvel no ha planeado», escribe un usuario en X.

El detalle no es menor: Mendes interpretaba a Roxanne Simpson, el interés romántico de Johnny Blaze. Ahora, dos décadas después, su marido recoge el testigo (o el yelmo) y la red se pregunta si la actriz tendrá un cameo en la nueva entrega. Kevin Feige, de momento, no ha soltado prenda.

Internet ha convertido la conexión matrimonial en un evento viral mientras Marvel calla y sonríe.

Por qué Marvel se la juega (y por qué va a ganar)

Lo de Ryan Gosling no es solo un capricho de casting; Marvel sabe que necesita caras con gancho para la nueva fase y el actor ha demostrado que puede con la comedia, la acción y el drama a partes iguales. Ya ocurrió con Robert Downey Jr. en 'Iron Man': un actor consolidado revitalizó a un personaje menor y lo convirtió en emblema. Aquí el reto es mayor porque Ghost Rider carga con el recuerdo de dos adaptaciones previas que no cuajaron, pero el tándem Levy-Tropper y el tirón de Gosling apuntan a que la taquilla va a arder en 2028.

Además, la elección encaja con la tendencia del estudio de apostar por actores que ya tienen una base de fans construida fuera del género superheroico, y que además vienen de éxitos recientes. Si 'Barbie' fue un fenómeno mundial, 'Ghost Rider' puede ser el siguiente paso lógico para un actor que nunca se ha encasillado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)