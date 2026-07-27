Guía para revisar tu casa en invierno y ahorrar energía sin obras ni grandes inversiones

Si cada invierno te tiembla el termómetro en casa por mucho que subas la calefacción, este repaso es para ti. Pequeñas fugas de calor, radiadores mal purgados o un termostato mal colocado pueden estar disparando tu factura sin que lo notes.

Preparar la casa para el frío no siempre exige obras ni grandes inversiones. Basta con una mañana de revisión y un par de trucos caseros para mejorar el confort y empezar a ahorrar en cada recibo de la luz.

Por dónde se cuela el frío (y cómo taparlo con poco dinero)

Las ventanas son el punto débil de cualquier vivienda. Si los marcos no cierran herméticamente, el calor se escapa y el frío entra sin que la calefacción pueda compensarlo. La solución más inmediata es recorrer cada ventana en busca de grietas, rendijas o huecos, sobre todo en las juntas con la pared.

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Para sellarlas, los materiales básicos no pasan de los 15 euros: burletes adhesivos, las tiras de silicona o masilla sellante resistente al agua. Se colocan en minutos y duran toda la temporada. Cuando la ventana está muy deteriorada, instalar doble cristal es la opción definitiva, pero cuesta bastante más y ya hablamos de obra.

En la práctica, una casa media pierde entre un 20 y un 30% del calor por las ventanas, según los datos que manejan los expertos en eficiencia energética. Tapar esas fugas es la medida con mejor relación coste-ahorro de todas.

Sellar rendijas no es un apaño menor: puede ser la diferencia entre una factura desbocada y un invierno tranquilo.

No te olvides de las puertas exteriores. Un burlete en la parte inferior corta la corriente de aire frío que entra por el resquicio y que enfría el suelo de toda la estancia. Sale a cuenta.

Calefacción y termostatos: el mantenimiento que pocos hacen

Con el frío, purgar los radiadores es la tarea que más se repite y la que menos se cumple. Si el agua no circula bien, el radiador calienta a medias y la caldera trabaja de más. El procedimiento es sencillo: un destornillador, un recipiente y esperar a que salga el aire. Purgar es tan simple como abrir la válvula con un destornillador, dejar salir el aire y cerrar cuando empiece a salir agua. Conviene hacerlo con la calefacción apagada y en frío. Si no te atreves, un profesional lo hace por menos de 50 euros.

El termostato también pide revisión: si está mal calibrado o colocado en el pasillo donde nunca estás, la calefacción se dispara sin necesidad o se queda corta en el salón. Lo ideal es situarlo en la estancia de mayor uso, como el salón o el dormitorio principal, y mantenerlo entre 17 y 22 grados.

Existen modelos inalámbricos, digitales y hasta controlables desde el móvil. La inversión se amortiza en una sola temporada si antes tenías uno analógico que no regulaba bien la temperatura.

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El truco del aluminio detrás del radiador y otros gestos que suman

Hay un recurso casi gratis que los instaladores de climatización conocen bien: colocar una superficie reflectante detrás del radiador para devolver el calor a la habitación y evitar que se pierda por la pared. Basta con una placa de cartón cubierta con papel de aluminio, situada entre el radiador y la pared, sin pegarla directamente sobre la superficie.

Funciona. En habitaciones con paredes frías la sensación térmica mejora de inmediato y el radiador necesita menos tiempo para calentar el ambiente. El coste ronda los dos euros si compras el papel, o cero si ya lo tienes en casa.

Los pequeños hábitos completan el ahorro: apagar la calefacción cuando no hay nadie (o dejarla al mínimo), cerrar las persianas al anochecer para que el cristal no actúe como un frigorífico y ventilar con ráfagas de diez minutos en vez de dejar las ventanas entreabiertas. Sumados, estos gestos pueden recortar hasta un 10% la factura energética, según los especialistas.

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