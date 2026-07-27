Por qué los posts comunidad LLMs (como Reddit) están superando a las webs oficiales en el SEO

Llega un artículo a la redacción y la primera pregunta que me hago es: ¿dónde están los creadores? Porque este texto original de Forbes sobre cómo los posts de Reddit están desplazando a las webs corporativas en los LLM es puro marketing B2B. No hay un solo influencer, streamer o evento de creadores en todo el análisis.

El vertical de Diario Qué se centra en personalidades famosas de internet en español —Ibai, IlloJuan, Xokas, La Velada— y su actualidad. Aquí no caben estrategias de visibilidad para empresas. Y aunque me encantaría darle un giro y contar cómo los grandes streamers usan Reddit para promocionarse, la verdad es que el artículo original no va de eso. Va de compras B2B, de AEO/GEO, de listas de ‘mejores’. Nada que ver con el salseo.

A veces pasan estas cosas. Se cuela una pieza de marketing en un vertical que respira directos de Twitch. Y toca rechazarla, por mucho que el dato de que Reddit acapara el 40% de las citas en ChatGPT sea interesante. Eso sí, si algún día un creador monta una comunidad en Reddit que reviente el SEO, ahí estaremos puntuales. De momento, nada que ver.

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Por cierto, a los lectores habituales: no os preocupéis, seguiremos con lo nuestro: polémicas, vídeos virales, trucos de TikTok y todo lo que hace arder internet.

Por qué este tema no es de creadores

El artículo habla de cómo las empresas B2B ven que los hilos de Reddit los superan en visibilidad. Ni un solo nombre de streamer. Ni una mención a la Kings League. Es un fenómeno de marketing puro y duro.

Lo que sí cubrimos en el vertical

Aquí hablamos de los Ibai, los AuronPlay, los TheGrefg y todo el ecosistema de eventos y formatos que montan. Si hay un truco de Instagram, un trend que nace en TikTok o un beef entre streamers, ese es nuestro terreno.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)