Apple TV+ cancela su serie insignia: el final de una era en el streaming

Apple TV+ dice adiós a su buque insignia: The Morning Show cerrará con una quinta y última temporada. La plataforma ha confirmado el final de la serie que lo cambió todo, poniendo punto y final a una era del streaming.

La serie que puso a Apple TV+ en el mapa se despide

The Morning Show llegó en noviembre de 2019, el mismo mes que Disney+, y desde el principio marcó la diferencia con un reparto de lujo encabezado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. La serie se adentraba en las bambalinas de un informativo matutino para hablar de poder, género y periodismo.

Con cuatro temporadas aclamadas, ha acumulado 28 nominaciones al Emmy y cuatro estatuillas, y puedes consultar su página de IMDb para más detalles. La ficción supo abordar temas como el MeToo, los conflictos raciales, la polarización política y la desinformación, conectando con una audiencia fiel que ahora tendrá que preparar la despedida.

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Un final anunciado, no un hachazo: así lo ha comunicado la plataforma

Según ha adelantado IndieWire y confirma la propia Apple TV+, la quinta temporada será la última. No se trata de una cancelación repentina, sino de un cierre planificado que la plataforma quiere convertir en un acontecimiento. Los nuevos episodios llegarán en algún momento de 2027, todavía sin fecha concreta.

Apple TV+ no cancela por sorpresa: cierra su serie más icónica en el momento justo, como ya hicieron otros gigantes del streaming con sus buques insignia.

Reese Witherspoon, que además de protagonista ejerce de productora, ha compartido un emotivo comunicado: 'Los últimos años produciendo y actuando en The Morning Show han sido el mayor honor de mi vida. Esto siempre fue más que una serie sobre las noticias: era una serie sobre por qué las noticias son importantes. Sobre la libertad de prensa y los periodistas que protegen el cuarto poder, a menudo a un gran coste'.

Por qué el adiós de The Morning Show marca un punto de inflexión

La decisión de Apple TV+ llega en un momento en que la plataforma consolida su identidad como la nueva HBO, apostando por finales redondos y producciones de prestigio. El movimiento recuerda a otras despedidas estratégicas, como cuando HBO puso fin a Succession en su punto más alto, evitando el desgaste. Con esta noticia, Apple TV+ demuestra que prefiere cerrar con honores antes que alargar sin rumbo.

La serie, además, deja un legado de conversación social y un listón muy alto para las próximas producciones originales de la plataforma. Ahora la gran pregunta es qué proyecto ocupará el trono vacante. Por el momento, los fans pueden esperar una temporada final que promete ser espectacular, con los creadores volcados en atar todos los cabos.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7/10. No es el final soñado para una serie que lleva años siendo sinónimo de calidad, pero la confirmación de un cierre planificado y el cariño de su protagonista suben la nota. Prepara el pañuelo: este adiós va a doler.

ð¿ El maratón en corto