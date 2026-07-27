Menú semanal de verano del 27 de julio al 2 de agosto: recetas fáciles y frescas para toda la semana

Si hay algo que me pide el cuerpo en pleno verano es comer fresquito, ligero y sin pasarme horas en la cocina. Por eso he preparado contigo este menú semanal del 27 de julio al 2 de agosto: recetas fáciles que no te harán sudar y que mantienen el hambre a raya con productos de temporada.

Te traigo siete días de comidas y cenas pensadas para esquivar el calor: desde ensaladas que puedes dejar listas en la nevera hasta una paella alicantina para el domingo sin prisas. Y, por supuesto, sin horno salvo en el fin de semana, cuando apetece encenderlo sin agobios.

Lunes 27 de julio: arroz, atún y tortilla

Hoy arrancamos con una ensalada de arroz y atún bien fría. La preparas por la mañana, la guardas en la nevera y a la hora de comer solo tienes que sacarla. Un plato completísimo que aguanta perfecto hasta el día siguiente si sobra.

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Por la noche, la tortilla de espárragos y jamón te saca de un apuro en diez minutos. Acompañada de una pieza de fruta de temporada, cenas sin remordimientos y sin encender los fogones más que lo justo.

Martes 28 de julio: hamburguesas vegetales y ensalada dulce

Para la comida de mañana te propongo unas hamburguesas de soja texturizada que sorprenden por su textura. Puedes servirlas al plato con un poco de ensalada verde o meterlas en un panecillo si tienes más ganas de bocado contundente.

La cena se resuelve con una ensalada de espinacas, requesón y frutas (melocotón, nectarina o lo que tengas maduro). El queso le da cremosidad, la fruta un toque dulce y no echas de menos nada más.

Miércoles 29 de julio: espaguetis y mejillones en escabeche

A mitad de semana toca un plato de pasta rápida: espaguetis con champiñones y queso parmesano. Con un sofrito ligero y un buen puñado de queso recién rallado, tienes una comida de diez en quince minutos.

Para la noche, preparo mejillones en escabeche caseros, que puedes dejar hechos con antelación. Se sirven fríos, te olvidas de los fogones y con un trozo de pan y una fruta cenas de maravilla.

En verano, un buen escabeche en la nevera es el mejor aliado para las cenas ligeras y con mucho sabor.

Jueves 30 de julio: boquerones crujientes y revuelto ligero

Hoy te animo a preparar boquerones fritos crujientes. Sí, hay que freír, pero es tan rápido que no da pereza. Eso sí, llévalos de la sartén a la mesa: templados y crujientes, están insuperables.

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La cena queda con un revuelto de setas, gambas y espárragos: huevos, verdura y marisco en una sartén. En menos de diez minutos tienes un plato resultón sin pasar calor delante del fuego.

Viernes 31 de julio: chipirones y pimientos asados

Para cerrar la semana laboral, preparo unos chipirones afogaos, una receta asturiana que se sale del típico chipirón frito. Llevan cebolla, vino y pimentón: un plato de cuchara ligero que llena sin pesar.

Por la noche, un zorongollo extremeño me salva la cena. Si asas los pimientos el día antes, solo tienes que montar el plato con ajo y aceite. Fresquito y con un pan para mojar, es un lujo sencillo.

Sábado 1 de agosto: formatjades menorquinas y quinoa

El fin de semana se merece un poco más de dedicación. Para comer, una receta de las islas: formatjades menorquinas de cordero. Son empanadas de masa fina rellenas de cordero crudo que se hornean despacio. Necesitas un rato para la masa y el formado, pero el resultado merece la pena.

Para la cena busco frescor: una ensalada de quinoa con gambas, ligera pero completa. La quinoa la cuezo por la mañana y la dejo enfriar; las gambas las salteo en un momento.

Domingo 2 de agosto: paella alicantina y espinacas a la catalana

El cierre de la semana es de los que se quedan en la memoria: una paella alicantina de carne con pollo y cerdo. Aquí no hay atajos: toca controlar el caldo, el fuego y dejar que el arroz repose. Pero sentarte a la mesa con esa paella es la mejor manera de despedir la semana.

Para la cena, espinacas a la catalana con piñones y pasas devuelven la ligereza. Un sofrito rápido y la verdura en su punto justo cierran el día sin pesadez.

Desayunos y meriendas para sumar energía

Las mañanas piden algo rápido. Te propongo un huevo pasado por agua con pan tostado entre semana, y para el fin de semana, unas cachapas venezolanas con maíz que son pura golosina. Para la tarde, un batido de chocolate fresquito –tienes varias versiones con plátano, leche o frutos secos– que se prepara en un minuto.

Cómo organizar el menú y la lista de la compra

El truco para que la semana fluya está en adelantar las preparaciones que se pueden dejar frías: la ensalada de arroz, los mejillones en escabeche y el zorongollo extremeño. Los boquerones fritos y la paella, en cambio, es mejor prepararlos en el momento para que no pierdan textura. Las formatjades piden su rato, pero puedes organizar el resto de la comida del sábado a su alrededor.

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En la compra se repiten arroz, huevos, espinacas, pimientos, champiñones, espárragos, pescado, marisco, cordero, pollo, cerdo, atún y fruta. Revisa la despensa antes de salir para no acumular paquetes de más. Y mueve los días del lunes, martes o viernes sin problema si algún día te viene mejor cambiar: la tortilla y las hamburguesas de soja agradecen un baile de horarios.

Así que ya sabes: verano es sinónimo de platos ligeros, coloridos y que se preparan casi sin darte cuenta. Con este menú semanal no te faltará inspiración, comerás bien, bonito y barato, y lo mejor: no pasarás calor en la cocina.

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