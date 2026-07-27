Spider-Man: Brand New Day se estrena el 29 de julio: el regreso de Tom Holland al MCU

El 29 de julio, Spider-Man vuelve con Brand New Day, y es mucho más que una secuela. Marvel apuesta por un reinicio espiritual del personaje tras cuatro años desde el cataclismo de No Way Home. El héroe que conocíamos ya no está: el Peter Parker de Tom Holland se ha convertido en un justiciero callejero, solitario, miserable y sin el respaldo tecnológico de los Vengadores.

De héroe olvidado a una mutación fuera de control

La película arranca exactamente donde lo dejó el sacrificio final: nadie recuerda a Peter Parker, aunque el mundo entero sigue pendiente de Spider-Man. Sobrevive en un minúsculo apartamento, se fabrica un traje de tela —inspirado en los de Tobey Maguire y Andrew Garfield— y apenas se mantiene a flote. El héroe que regresa está físicamente cascado y emocionalmente roto.

El resultado de ese olvido es demoledor: sin identidad civil, sin amigos y sin un techo seguro, Peter solo encuentra un respiro amargo siguiendo a MJ y Ned en redes sociales. Pero lo peor está por venir: la presión constante lo está mutando. Peter se está volviendo más violento, no puede medir su fuerza al golpear a los criminales y, por primera vez, genera telarañas orgánicas directamente desde sus muñecas. Asustador, recurre a la única persona que entiende una pérdida de control similar: Bruce Banner. Mark Ruffalo retoma a un Hulk salvaje que entiende mejor que nadie lo que es convertirse en un monstruo.

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Fichajes de lujo y un nuevo director que prometen acción desatada

Detrás de las cámaras, Jon Watts cede paso a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi), lo que anticipa secuencias de balanceo más vertiginosas y combates mucho más viscerales. El reparto, además, es una declaración de intenciones: Jon Bernthal se calza de nuevo el chaleco de Punisher como un violento mentor que choca frontalmente con los valores del trepamuros. Zendaya y Jacob Batalon repiten, aunque J.K. Simmons no volverá a poner voz al icónico J. Jonah Jameson, una ausencia que duele.

La gran incógnita es Sadie Sink. Según ha adelantado SensaCine, su personaje es el secreto mejor guardado del estudio, y la teoría dominante apunta a que podría ser Jean Grey, lo que supondría la entrada oficial de los mutantes en el MCU. Sus poderes telepáticos explicarían tanto al villano invisible que aterroriza Nueva York como los descontroles de Hulk y Spider-Man. Otras quinielas barajan a Gwen Stacy o a Mayday Parker, pero todo son especulaciones.

Los fans también llevan años esperando la transformación de Mac Gargan, visto en Homecoming, en el letal Scorpion. Si la película cumple esa promesa, sumaría otra capa de amenaza callejera a una historia ya de por sí cargada de tensión.

¿Está justificado el hype? Así encaja en el MCU post-Vengadores

Marvel necesita un golpe de efecto tras una fase multiversal irregular, y Brand New Day tiene todos los ingredientes para darlo. El enfoque recuerda al reinicio parcial de Capitán América: El Soldado de Invierno: un héroe de a pie, vulnerable envuelto en una trama que puede cambiarlo todo. Incluir a Punisher y a un Hulk desbocado eleva las apuestas hacia un tono más adulto que la saga necesitaba.

La teoría del simbionte tampoco pierde fuelle. Aquel fragmento de Venom que Eddie Brock dejó caer en No Way Home lleva años en el universo de Tom Holland. Si Marvel ha modificado los tráileres para ocultarlo, no sería la primera vez, y encajaría a la perfección con el aumento de agresividad y la súbita aparición de las telarañas orgánicas. Es muy probable que la película esconda giros que nadie ha visto venir.

La mayor fortaleza del MCU nunca ha sido la nostalgia, sino saber exactamente cuándo apostar para que el público vuelva a sentir el vértigo de la primera vez.

Habrá que esperar al estreno para salir de dudas, pero lo que está claro es que Brand New Day no es una secuela más. Es un nuevo comienzo para Spider-Man, con todas las papeletas para convertirse en el pilar sobre el que se construya la próxima década del estudio. Si los secretos que guarda cumplen con el hype, el 29 de julio va a ser una fecha para el recuerdo.

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Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. El tono más oscuro, la dirección de Cretton, los fichajes de Punisher y Hulk, y la posibilidad real de que los mutantes entren al MCU justifican de sobra la expectación. Solo queda por ver si las sorpresas escondidas están a la altura, y todo apunta a que sí.

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