El Supremo decide que el desayuno y los 15 minutos de cortesía son jornada laboral: qué implica

El Tribunal Supremo ha sentenciado que el desayuno y los 15 minutos de cortesía computan como jornada laboral. Te contamos qué implica.

La decisión no es nueva del todo —se conoció en marzo de 2024 tras los recursos de CCOO, UGT y SECB—, pero su importancia sigue intacta. La justicia deja claro que el tiempo de la pausa para el café y el margen de 15 minutos al fichar son trabajo efectivo, al menos cuando un convenio o acuerdo colectivo ya los reconocía.

El caso arranca con la “Guía de registro horario” que CaixaBank implantó en 2019. Pretendía eliminar esas ventajas y considerar las pausas como ausencias. Los sindicatos llevaron el asunto a los tribunales.

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¿Qué ha dicho exactamente el Supremo?

La sentencia recurre al Acuerdo de 1991 vigente en la entidad. Allí se lee: "Los marcajes efectuados en los 15 minutos posteriores a la hora acordada para el inicio de la jornada generará el registro de la hora acordada para el inicio de la jornada". En plata: si fichas dentro de ese cuarto de hora, se considera que entraste a tu hora.

El alto tribunal añade que el sistema de registro horario no puede cargarse derechos ya consolidados por la negociación colectiva. Así que la pausa del desayuno no se registra como incidencia: simplemente, es trabajo.

La Audiencia Nacional había reconocido el desayuno como tiempo laboral, pero no los 15 minutos de cortesía. El Supremo corrige ese criterio y ampara ambos.

¿A quién afecta directamente esta sentencia?

El fallo habla de la plantilla de CaixaBank con horario rígido y sin cargo de jefe o asimilado. A ellos les garantiza que el desayuno y el margen de cortesía cuentan como jornada. No es una ley universal, pero marca un precedente jurídico de mucho peso.

Cualquier trabajador que vea cómo su empresa intenta recortar pausas similares puede apoyarse en esta doctrina. La clave está en la letra pequeña de su convenio.

El mensaje de fondo es potente: las herramientas de control horario no deben servir para empeorar las condiciones que ya se disfrutaban. Si tu empresa introduce un registro digital, no puede aprovechar para borrar lo pactado antes.

¿Qué implica en el día a día?

En la práctica, significa que esos minutos no se descuentan del sueldo ni se tratan como retraso. Si tu convenio o acuerdo recoge algo parecido, la empresa tendrá que respetarlo. La mayoría de los trabajadores que fichan ven cómo esos márgenes marcan la diferencia entre un día tranquilo y uno con prisas.

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Para los representantes sindicales, la sentencia refuerza la defensa de derechos cotidianos que muchos daban por perdidos. "No se trata solo de CaixaBank", explican fuentes de CCOO, "el criterio sirve para cualquier sector donde exista un acuerdo previo".

El registro horario no puede eliminar derechos ya consolidados por convenio.

La letra pequeña que conviene leer

El tribunal insiste en que la obligación de fichar la hora exacta —que impone el Estatuto de los Trabajadores— no puede anular lo acordado en negociación colectiva. Es decir, priman los pactos anteriores a la implantación de nuevos sistemas.

Esto abre un escenario interesante a las puertas de la reforma laboral que prepara el Gobierno. Cualquier cambio legislativo tendrá que convivir con los derechos ya adquiridos por convenio. La sentencia del Supremo es un aviso a navegantes.

En resumen, si perteneces a CaixaBank con las condiciones mencionadas, tu desayuno y tus 15 minutos están blindados. En otros sectores, la sentencia es un argumento sólido para reclamar.

La ficha práctica

¿A quién beneficia? A trabajadores de CaixaBank con horario rígido y sin cargo de jefe, y a todo aquel cuyo convenio recoja márgenes similares.

A trabajadores de CaixaBank con horario rígido y sin cargo de jefe, y a todo aquel cuyo convenio recoja márgenes similares. ¿Qué implica? El desayuno y los 15 minutos de cortesía se cuentan como jornada laboral; no son ausencia ni retraso.

El desayuno y los 15 minutos de cortesía se cuentan como jornada laboral; no son ausencia ni retraso. ¿Hasta cuándo hay plazo? No hay plazo: es una sentencia firme que se puede invocar ya en reclamaciones.

No hay plazo: es una sentencia firme que se puede invocar ya en reclamaciones. ¿Dónde se solicita? No se solicita; la empresa debe aplicarlo. Si hay conflicto, la Inspección de Trabajo o la vía judicial.

No se solicita; la empresa debe aplicarlo. Si hay conflicto, la Inspección de Trabajo o la vía judicial. Requisito o letra pequeña clave: Debe existir un convenio o acuerdo colectivo previo que reconozca esas pausas.

El resumen rápido (TL;DR)