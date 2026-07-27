Decreto de vivienda retrasado a septiembre: el tope al alquiler y las ayudas, en el aire

Si alquilas un piso y esperabas que el Gobierno pusiera coto a los precios este verano, vas a tener que esperar. El Consejo de Ministros de este martes no aprobará el decreto de vivienda anunciado. La falta de apoyos parlamentarios ha obligado a Pedro Sánchez a posponer la medida hasta después del verano, dejando en el aire el tope al alquiler y las ayudas prometidas. El texto se retrasa a septiembre sin fecha concreta y sin los votos asegurados de sus socios.

La decisión supone un nuevo recordatorio de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Según fuentes gubernamentales, el real decreto que debía aprobarse en el último Consejo de Ministros de julio –el de este martes– se aplaza “para culminar un acuerdo amplio y transversal”. La Moncloa quería proyectar proactividad legislativa en pleno cerco judicial al Gobierno, pero la emergencia habitacional tendrá que esperar a la reválida de septiembre.

¿Qué medidas contenía el decreto y por qué se retrasa?

El paquete de vivienda que estaba sobre la mesa incluía dos líneas clave: un tope de precios al alquiler en zonas tensionadas y ayudas económicas para jóvenes y familias vulnerables. El objetivo era frenar las subidas desbocadas que, según el INE, superan el 8% interanual en grandes ciudades. Pero el texto no ha llegado a ver la luz porque los números no cuadraban.

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El Gobierno necesita el apoyo de sus socios parlamentarios, pero las discrepancias internas y el rechazo de varios de ellos han bloqueado la vía rápida del decreto. Sin una mayoría clara, aprobarlo ahora suponía arriesgarse a un fracaso en la convalidación posterior en el Congreso. Por eso, la Moncloa prefiere ganar tiempo y negociar durante el verano.

Cómo afecta este parón a inquilinos y propietarios

Para los inquilinos, el retraso significa que los alquileres seguirán sin un límite estatal durante al menos dos meses más. En la práctica, los precios pueden seguir escalando en las zonas más calientes –Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia– mientras los contratos de septiembre se firmen con las reglas actuales. Las ayudas prometidas, como los 250 euros mensuales para jóvenes, tampoco estarán disponibles a corto plazo.

Para los propietarios, la demora abre un escenario de incertidumbre regulatoria. Muchos pequeños caseros temían que un tope retroactivo o muy restrictivo les restara rentabilidad. Ahora, la negociación extra puede suavizar esas líneas rojas o, por el contrario, endurecerlas si los socios de izquierda presionan al Gobierno.

Un precedente que se repite: la vivienda como campo de batalla parlamentaria

Este no es el primer bloqueo que sufre una medida estrella de vivienda en los últimos años. En 2023, la ley de vivienda estatal tardó meses en aprobarse por las mismas divisiones entre los partidos que sostienen al Ejecutivo. El patrón se repite: la emergencia habitacional se topa con el tacticismo político y la fragmentación parlamentaria. Cada grupo quiere rentabilizar su voto con enmiendas propias, y el Gobierno se ve obligado a ceder o a esperar.

La portavoz de Podemos ya ha advertido que no apoyará un decreto “descafeinado” que no incluya topes contundentes y la prohibición de los desahucios sin alternativa. Por otro lado, formaciones como ERC o Bildu exigen más competencias autonómicas en la aplicación de los límites, lo que complica aún más la geometría variable del Congreso.

Mientras tanto, el reloj corre. Septiembre traerá consigo no solo la vuelta de las vacaciones, sino una nueva oportunidad –o un nuevo fracaso– para la que se ha convertido en la gran asignatura pendiente del Gobierno. Lo que está en juego no es solo un decreto, sino la capacidad de Pedro Sánchez de demostrar que puede gobernar con una mayoría fragmentada y dar respuesta a uno de los problemas que más preocupan a los jóvenes españoles.

El patrón se repite: la emergencia habitacional se topa con el tacticismo político y la fragmentación parlamentaria.

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