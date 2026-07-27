El bloqueo de 14 autonomías a la financiación del Gobierno amenaza los servicios públicos

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles pondrá cara al bloqueo más sonado de la legislatura: 14 comunidades autónomas rechazarán la propuesta de financiación del Gobierno, dejando a Cataluña como única defensora del modelo. El enfrentamiento, que rompe las costuras internas del PSOE, amenaza con dejar sin oxígeno a los servicios públicos que gestionan las autonomías.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. La reforma afecta directamente a los más de 47 millones de ciudadanos que dependen de los servicios públicos autonómicos. El bloqueo deja en el aire 20.975 millones de euros adicionales que recibirían las comunidades y congela la mejora de un sistema que arrastra diferencias de financiación por habitante desde hace más de una década.

El desmarque total: solo Cataluña apoya, Canarias negocia

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se encontrará este 29 de julio con un pleno casi vacío de apoyos. Las 11 comunidades del PP votarán en bloque contra la propuesta. Pero lo que más ha hecho tambalear el relato del Gobierno es la rebelión de los barones socialistas: Castilla-La Mancha y Asturias también anunciaron su voto en contra, dejando a Cataluña, presidida por Salvador Illa, como la única que aplaude el nuevo reparto.

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Canarias, gobernada por Coalición Canaria con el PP como socio minoritario, se ha desmarcado del rechazo frontal. El Ejecutivo de Fernando Clavijo no tumba la propuesta de plano y se muestra abierto a negociarla, aunque las posibilidades de que el Gobierno amplíe el acuerdo son hoy muy limitadas.

Un modelo que reparte 20.975 millones más y reduce diferencias

Según las cifras facilitadas por Hacienda, el nuevo sistema inyectaría a las arcas autonómicas unos 224.500 millones de euros, un 47% más que los 152.484 millones recibidos en 2023. Para lograrlo, el Gobierno plantea elevar la cesión a las comunidades del IRPF del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. Además, la reforma reformula la población ajustada, reduciendo a la mitad las diferencias de financiación por habitante que arrastra el modelo actual.

Pero la letra pequeña no ha convencido a casi nadie. Las comunidades del PP denuncian que la propuesta beneficia a los territorios más poblados y castiga a las regiones con baja densidad y población envejecida. Paradójicamente, regiones como Madrid o la Comunidad Valenciana, que según esos cálculos saldrían ganando, también votarán en contra por motivos políticos: el pacto previo se selló entre Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, el 8 de enero en Moncloa.

Fue el propio Junqueras quien, sin que nadie del Gobierno lo ratificara entonces, calificó el acuerdo de “un buen pacto” y aseguró que aportaría 4.700 millones adicionales a Cataluña, elevando un 12% sus ingresos. Aquella comparecencia encendió la mecha del agravio y desató la cascada de rechazos que el miércoles se escenificará en Madrid.

Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, coinciden con el PP en que el modelo castiga a las autonomías con menos población y más envejecida.

Por qué el rechazo socialista es el golpe más duro para Hacienda

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha tildado la propuesta de “absolutamente reaccionaria” y la ha calificado como “la mayor amenaza para la igualdad de los españoles de toda la democracia”. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz, añade que el Ministerio lo ha planteado como “un contrato de adhesión, sin ningún margen de negociación”. Asturias, de forma más suave, coincide en el fondo: el consejero Guillermo Peláez ya ha adelantado que votará en contra si no hay modificaciones sustanciales.

La rebelión socialista, que arrancó en las elecciones autonómicas de Aragón y Castilla y León, ha dejado al Gobierno sin margen para aprobar una reforma que necesita un amplio consenso territorial. Sin el apoyo de sus propios barones, el Ejecutivo central se enfrenta a un bloqueo que puede retrasar sine die la mejora de la financiación y, con ella, la garantía de servicios públicos como la sanidad o la educación en todas las comunidades.

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El precedente no es nuevo: cada intento de reforma del sistema de financiación autonómica desde 2009 ha chocado con la división territorial. Pero esta vez el choque es interno y pone a prueba la capacidad del Gobierno para pilotar una medida que, en teoría, iba a dotar de más recursos a todas las autonomías. La negociación se reabrirá después del verano, pero con las posiciones tan enquistadas, el desenlace más probable es un nuevo parche presupuestario que deje el modelo actual congelado otro año más.

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