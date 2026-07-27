Tres plantas que nunca mueren: sanseviera, zamioculca y poto, según un jardinero

Si cada planta que tocas termina en la basura, hay un jardinero que asegura tener la solución. Joan Calderón, divulgador de jardinería en redes, lo dice claro: 'Hay tres plantas que nunca mueren, da igual que te olvides de regarlas'. Son la sanseviera, la zamioculca y el poto, tres especies que resisten el olvido y sobreviven en condiciones límite. Ideales para decorar un piso pequeño sin preocupaciones, ni dramas de riego.

Estas tres plantas comparten una virtud: son capaces de almacenar agua y arreglárselas con poca luz. Perfectas para quienes no tienen tiempo ni memoria para los riegos. Vamos por partes.

Sanseviera: la planta de plástico que aguanta un mes sin agua

Calderón define esta especie como 'parece de plástico de lo dura que es'. Y no exagera. La sanseviera, también conocida como lengua de suegra, sobrevive con una luz mínima y puede pasar un mes entero sin una gota de agua. Si te vas de vacaciones o simplemente te olvidas, ella no se inmuta. Es una de las favoritas para decorar rincones oscuros de casa, como recibidores o dormitorios con poca luz natural.

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Para mantenerla contenta basta con una maceta con buen drenaje y un riego ocasional, solo cuando la tierra esté completamente seca. Ni siquiera necesita abono con frecuencia. Una superviviente en toda regla.

Zamioculca: la bestia con reservas de agua

El segundo puesto es para la zamioculca, a la que el jardinero llama 'una bestia'. Originaria de las zonas secas de África, está diseñada para sobrevivir a largas temporadas sin agua. Su secreto está en unas raíces tuberosas que parecen patatas y están llenas de agua. Gracias a esa reserva natural, puede atravesar sequías sin sufrir. Tampoco necesita mucha luz, lo que la hace ideal para interiores sombríos.

Con un riego al mes le sobra. De hecho, el exceso de agua es su principal enemigo: mejor dejarla seca que encharcada. Así que si eres de los que riegan en exceso, esta planta te lo agradece olvidándola.

Encontrar la planta adecuada para tu ritmo de vida es la clave: mejor una superviviente a la que apenas tengas que mirar que una belleza que muera a la primera de cambio.

Poto: el rey que avisa y renace

Para Calderón, el poto es el número uno por su inteligencia. 'Cuando tiene sed, las hojas se caen un poquito', explica. Tras el riego, en una hora revive por completo. Es perfecto para novatos porque te muestra cuándo necesita agua, sin que tengas que adivinar.

Es una planta colgante de crecimiento rápido, ideal para decorar estanterías altas o rincones elevados. Dale luz indirecta y un riego cuando notes las hojas decaídas, y te acompañará durante años. Sin dramas.

Un extra para el verano: las plantas que repelen mosquitos

Además de resistentes, algunas plantas también funcionan como repelentes naturales, algo que Calderón recomienda para los meses de calor. 'Los sprays y las velas no sirven para nada contra los mosquitos', asegura. En su lugar, propone una barrera verde con citronela o geranio limón, a los que considera los más efectivos.

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También la lavanda actúa como repelente biológico, y la caléndula contiene piretrina, un compuesto natural que los insectos evitan a toda costa. Sin productos químicos y con un punto decorativo.

Por qué las plantas fáciles son el nuevo must de la decoración

El fenómeno no es casual: cada vez más personas buscan plantas que no exijan cuidados intensivos, sobre todo en pisos pequeños con luz limitada. Especies como la sanseviera, la zamioculca o el poto encajan a la perfección en ese estilo de vida. No solo aportan verde y frescura visual, sino que también ayudan a crear ambientes más acogedores sin esfuerzo.

Y lo mejor es que, a diferencia de otras plantas de moda que requieren un auténtico máster en jardinería, estas tres piden muy poco a cambio de mucho. Elegir una de ellas es prácticamente un seguro de vida vegetal para cualquier rincón de casa.

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