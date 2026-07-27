House of the Dragon temporada 3: el episodio 6 impacta con un giro violento que asombra a los fans

HBO Max ha soltado este domingo uno de esos episodios que te dejan pegado a la pantalla y con el corazón en un puño. El sexto capítulo de la tercera temporada de La casa del dragón llegó el 26 de julio cargado de violencia, traiciones y una muerte que los seguidores de la saga llevaban tiempo anticipando. Y creedme, la espera ha merecido la pena.

La caída del Rey Hacedor

Aviso: a partir de aquí, spoilers.

El arranque nos lanza sin anestesia a la Batalla de los Carniceros. Ser Criston Cole, el amante de Alicent y el hombre que se creía destinado a una muerte gloriosa, encuentra un final tan miserable como poético. Los norteños y los hombres de Aguasdulces lo abaten a flechazos desde lejos, como a un perro rabioso. Nada de últimos duelos ni canciones. La mirada de Fabien Frankel en esos instantes, aferrado al recuerdo de un favor de la reina viuda, resume toda una vida construida sobre hipocresías y medias verdades.

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El guion de este episodio, escrito por David Hancock y Shyam Poppet, reconcilia en parte las contradicciones de un personaje que en los libros de Martin apenas es una nota a pie de página redactada por maestres parciales. Aquí, Cole muere siendo plenamente consciente de sus traiciones: cambió a una reina por otra, rompió todos sus votos y, aun así, esperaba un final de leyenda. No lo tendrá.

La guerra de los Tronos siempre ha prometido magia para luego servir dolor. Este episodio lo recuerda a golpe de flecha y cinismo.

La ausencia del mítico Pate de Hoja Larga y su frase lapidaria —“no habrá canciones sobre lo valiente que moriste, Rey Hacedor”— se siente, pero la esencia permanece intacta. La serie consigue que casi sintamos lástima por un hombre que fue, ante todo, un instrumento roto de las grandes casas.

Rhaenyra, entre el caos y la parálisis

Mientras tanto, en Desembarco del Rey, la reina Rhaenyra se enfrenta a un trono que se desmorona. Emma D’Arcy borda a una monarca que, encerrada en en la Fortaleza Roja, se niega a ver la hora que marca el reloj. El descontento crece entre el pueblo llano, avivado por los agentes de Ormund Hightower, y ella responde con velas en el Septo o encogiendo los hombros. La ceguera privilegiada que condenó a Viserys se repite ahora en su hija, y duele verlo.

El plan de Ormund, convertido en una suerte de villano astuto que casi lanza campañas de desinformación medieval, es uno de los grandes aciertos del episodio. James Norton da vida a un megalómano a ratos caricaturesco, pero su estrategia para erosionar la imagen de Rhaenyra desde las sombras resulta inquietantemente moderna.

Daemon Targaryen también nota el desgaste. Matt Smith lo interpreta con la pesadez de un político avejentado que todavía intenta subirse al camión de bomberos. Sus intentos de reconectar con la chusma de Lecho de Pulgas topan con la realidad: los dragones no alimentan, y los jinetes como Ulf el Blanco empiezan a preguntarse si su vida ha mejorado realmente.

Lo que este giro nos dice sobre el final de la temporada

Con la Danza de Dragones en su punto más violento, el episodio 6 deja claro que la temporada 3 no se anda con paños calientes. Si algo nos enseñaron los desastres de la segunda temporada es que los Targaryen no aprenden de los errores: Rhaenyra camina directa hacia el mismo precipicio que sus antepasados, atrapada entre el miedo a mancharse las manos y la necesidad de ser temida. La serie, con todas las licencias que se toma, está construyendo un retrato complejo de una buena mujer que fracasa como gobernante. Y duele porque sabemos cómo acaba la historia.

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Las semillas del descontento con los jinetes de dragones, la parálisis de la reina y la astucia de los Hightower siembran un terreno explosivo para los próximos episodios. Si George R.R. Martin siempre jugó a desmontar los cuentos de hadas, La casa del dragón está demostrando que sabe seguir ese camino sin perder el pulso.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. La muerte de Criston Cole no solo es un subidón de drama, sino que reconfigura el tablero con una brutalidad muy fiel al espíritu de Poniente. El único pero: la trama de Rhaena sigue desentonando un poco. Aun así, prepara el mando y la manta, que esto no afloja.

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