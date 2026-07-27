Egipto estrena visado digital con código QR: todo lo que debes saber para viajar en 2026

Desde el 1 de agosto, Egipto estrena un visado digital con código QR para viajeros que lleguen desde España. Adiós a los papeles.

La medida, anunciada por el Ministerio de Turismo y Antigüedades del país, arranca como fase piloto en el aeropuerto de El Cairo y promete acortar las colas en inmigración. ¿La clave? Un simple código QR que sustituye a la clásica pegatina de visado en el pasaporte.

¿Cómo funciona el nuevo visado digital de Egipto?

El nuevo visado digital es, en esencia, un código QR que llevas en tu móvil o en una hoja impresa y que reemplaza la pegatina que antes te ponían en el pasaporte tras pagar. Según el propio Ministerio, este sistema agiliza el control de pasaportes y reduce los atascos en la frontera. El código se emite con una validez de 48 horas desde que lo obtienes, por lo que puedes tramitarlo incluso el mismo día del vuelo.

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Si viajas desde España en un vuelo directo a El Cairo, podrás hacer la gestión durante el trayecto y presentar el QR al aterrizar. La lectura se hace en el mostrador de inmigración junto con el pasaporte, y el funcionario comprueba los datos en pantalla. La gran ventaja es que evitas la tediosa cola de la ventanilla de visados físicos que, en temporada alta, podía alargarse una hora.

¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo desde España?

El coste total es de 36 dólares estadounidenses (unos 33 euros al cambio), con 30 dólares de tasa de visado y 6 dólares por la emisión. Un precio calcado al del sistema anterior, así que no notarás diferencia en el bolsillo.

Para obtenerlo dispones de tres canales: el portal oficial de visados (que comenzará a funcionar 48 horas antes del arranque del piloto, aproximadamente el 30 de julio), la aplicación móvil del Gobierno egipcio o las máquinas de autoservicio situadas en la terminal de El Cairo. Hechas las maletas desde Madrid o Barcelona, te recomendamos echar un vistazo a la web del ministerio para descargar el acceso.

Una vez tengas el QR, lo muestras en el control migratorio y listo. Eso sí, recuerda que, de momento, solo lo puedes usar si llegas a El Cairo; en otros aeropuertos como Hurghada o Sharm el-Sheij seguirás con el visado clásico hasta que se amplíe el programa.

El QR solo es válido 48 horas: tramítalo justo antes de volar y ahórrate la cola del visado en papel al llegar.

Lo que no cambia: los requisitos básicos para viajar a Egipto este año

La novedad tecnológica no altera las condiciones de entrada. Para entrar en Egipto desde España en 2026 necesitas el pasaporte con una validez mínima de seis meses desde la fecha de llegada. Aunque por estancias turísticas inferiores a 30 días no suelen pedirlo, algunas aerolíneas pueden exigir un billete de salida del país. Si tu viaje supera ese plazo o es por motivos distintos al turismo, tendrás que solicitar un visado en el consulado antes de volar.

Durante el periodo de prueba, el sistema convive con los visados en papel, así que si tu QR no funciona o prefieres el método de siempre, no habrá problema. La digitalización no elimina el visado obligatorio, simplemente lo moderniza con un código QR.

¿Merece la pena? Nuestra opinión tras ver cómo funciona

El visado egipcio en papel resolvía la entrada sin muchas vueltas, pero las aglomeraciones en en la ventanilla del aeropuerto se convertían en un suplicio en temporada alta. El código QR llega para terminar con eso y, si la prueba piloto sale bien, hará que la experiencia al aterrizar sea mucho más fluida, sobre todo cuando el sistema se extienda a otros aeropuertos del país.

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Lo más práctico es que puedas adelantar el trámite desde casa o durante el vuelo. Así, cuando pises suelo egipcio, irás directo al control de pasaportes con el QR listo. Y como el precio se mantiene, el único gasto extra es el tiempo que ahorras. Eso sí, lleva una copia impresa por si el móvil decide fallar justo en ese momento; una precaución mínima que te puede salvar de un contratiempo.

En definitiva, a partir del 1 de agosto estrenamos una puerta más ágil a la tierra de los faraones. Solo queda esperar que el resto de aeropuertos egipcios se sumen pronto.

✈️ La hoja de ruta