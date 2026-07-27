13 años de cárcel para Begoña Gómez: el escrito de la acusación popular

Si pensabas que el caso Begoña Gómez se iba a desinflar, la acusación popular acaba de dar un golpe en la mesa. Pide para la mujer del presidente del Gobierno 13 años de prisión, y que el propio Pedro Sánchez declare como testigo. Vamos a desgranar el escrito.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. Afecta a la imagen del Gobierno y pone en el foco la ética en las altas esferas, con una batalla judicial que se prolongará meses.

Cuántos años de cárcel y por qué delitos

El escrito presentado por Hazte Oír, que actúa como acusación popular, solicita para Begoña Gómez penas que suman 13 años por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación continuada y malversación agravada. A su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, le pide 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación absoluta por considerarla cooperadora necesaria en el desvío de un software desarrollado para la cátedra de la esposa del presidente en la Universidad Complutense. El escrito, al que ha tenido acceso ABC, detalla los pormenores de la acusación.

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Para quien no esté familiarizado con el lenguaje jurídico, el tráfico de influencias consiste en usar una posición privilegiada para obtener favores o beneficios, mientras que la malversación se refiere a la administración desleal de fondos o bienes públicos. (Más contexto en la entrada de Wikipedia).

La acusación va más allá de las penas: solicita que Pedro Sánchez sea llamado a declarar como testigo en el juicio, lo que eleva la presión política a un nivel inédito para un presidente en activo.

El impacto político: la sombra sobre Moncloa

Aunque la petición de pena no implica una condena automática, la imagen del Gobierno se ve directamente salpicada. La oposición ha utilizado este caso para cuestionar la ética del Ejecutivo, y ahora sube de tono con una petición de prisión que supera la década. Para la ciudadanía, el mensaje es claro: las decisiones de los más altos cargos pueden acabar en los tribunales.

La fecha del juicio aún no está fijada, pero el proceso investiga el uso de recursos públicos y el posible desvío del software de la Complutense. Según fuentes próximas a la acusación, la pena máxima por estos delitos podría alcanzar los 20 años, aunque la cifra final depende del tribunal sentenciador.

¿Qué viene ahora? El largo camino hasta el juicio

Con el escrito de acusación sobre la mesa, el siguiente paso es la apertura de juicio oral, que puede demorarse meses. El juez instructor deberá decidir si acepta la petición de llamar a Sánchez como testigo, lo que sin duda marcará el calendario político. Casos similares, como el del exministro José Bono o el propio caso de los ERE, muestran que estas causas pueden alargarse años.

La defensa de Begoña Gómez aún no ha presentado su escrito, y todo apunta a que negará las acusaciones. Mientras, el presidente del Gobierno podría verse en la tesitura de declarar ante un juez en plena legislatura, un escenario que ninguna Moncloa ha vivido desde la democracia.

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Con esta petición de 13 años, el caso da un salto cualitativo que no solo complica a la esposa del presidente; también abre un frente judicial directo para Pedro Sánchez.

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