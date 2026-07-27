Las primeras reacciones a 'Coyote vs. Acme' la definen como una delicia y dejan en evidencia a Warner Bros.

La Comic-Con ha dictado sentencia: 'Coyote vs. Acme' es pura delicia y deja en evidencia a Warner Bros. Las primeras reacciones tras el pase en San Diego han sido demoledoramente positivas y ya hay quien la compara con la mítica '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'. Un rescate del archivo oscuro que huele a redención para los Looney Tunes.

Por qué estas reacciones son un misil directo a Warner Bros.

La cinta, que enfrenta a Wile E. Coyote con la Corporación Acme en un juicio hilarante, estuvo a punto de no ver la luz. Warner Bros. la archivó en 2023 para acogerse a una deducción fiscal de 30 millones de dólares, una jugada que recuerda al caso de 'Batgirl'. Por suerte, Ketchup Entertainment compró los derechos y ha fijado su estreno en salas. En Estados Unidos llegará el 28 de agosto y en España podremos disfrutarla a partir del 18 de septiembre.

La comparación con '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' que lo dice todo

Andrew J. Salazar, de DiscussingFilm, no se cortó al publicar en X: 'Por fin puedo decir que Coyote vs. Acme es una auténtica delicia. Divertida a carcajadas, genuinamente inteligente y llena de corazón'. Drew Taylor, de TheWrap, fue aún más lejos: '¿Cómo alguien querría archivar una película que aporta tanta alegría? Va más allá de mi comprensión'. La conexión con el clásico de 1988 no es casual: ambas mezclan animación y acción real con un guion que homenajea los dibujos animados sin perder ni un gramo de ingenio.

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El guion de Samy Burch, a partir de una historia de James Gunn y Jeremy Slater, ha sido celebrado como el alma del proyecto. John Cena encabeza un reparto que incluye a Lana Condor y Will Forte, y la dirección de Dave Green parece haber dado con el tono exacto. Si las comparaciones con Roger Rabbit son ciertas, estamos ante una de esas películas que saben a clásico instantáneo.

Rescatar una película del cajón de los descartes y convertirla en el fenómeno cinéfilo del verano no es algo que se vea todos los días.

La polémica decisión de Warner Bros. que ahora duele aún más

En noviembre de 2023, el estudio anunció que 'Coyote vs. Acme' nunca se estrenaría. La maniobra fiscal indignó a creadores y fans, pero parecía una historia cerrada. Ahora, con la proyección en la Comic-Con y una ola de críticas que rozan el entusiasmo, la pregunta es inevitable: ¿cómo pudo Warner Bros. renunciar a una cinta que está siendo calificada de obra maestra?

La respuesta tiene que ver con los vaivenes de la industria y la obsesión por los blockbusters, pero el precedente es claro: cuando una película con este nivel de calidad se sacrifica, el daño reputacional para el estudio es enorme. De hecho, el rescate por parte de Ketchup Entertainment se ha convertido en un acto de justicia cinéfila. La taquilla dictará sentencia, pero el hype ya está fuera de control.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. Las reacciones de la crítica y la historia de rescate la convierten en el evento cinéfilo del verano. Reservad ya las entradas para septiembre, porque esto pinta a llenazo (y a alguna que otra lagrimilla con el Coyote).

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