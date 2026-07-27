AEMET alerta de la cuarta ola de calor verano: hasta 40 grados y riesgo extremo de incendios

Una nueva subida de temperaturas, que podría convertirse en la cuarta ola de calor del verano, pondrá a España en alerta a partir de este martes 28 de julio. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros alcanzarán los 40 grados en el sur peninsular y el valle del Ebro, acompañados de noches tropicales y un riesgo extremo de incendios en casi todo el territorio.

El episodio llega tras un fin de semana de cierta inestabilidad, con temperaturas más suaves para la época. Este lunes los termómetros ya inician un ascenso generalizado, con máximas que rondan los 36 grados en el sur de Galicia y los 38 en Extremadura y el valle del Guadalquivir, según la previsión de AEMET. El viento de levante soplará con fuerza en el Estrecho, un factor que complica aún más el panorama de incendios.

¿Qué espera AEMET para el martes y el miércoles?

El martes el calor se intensificará de forma notable. Las máximas superarán de forma general los 36-38 grados en el interior, con valores de entre 38 y 40 en zonas como el sur de Galicia, el valle del Ebro, la zona centro y buena parte de la mitad sur. En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se podrán superar los 40 grados. Las mínimas también serán muy elevadas, entre 22 y 24 grados en el litoral mediterráneo, Extremadura y el Guadalquivir, lo que dificultará el descanso nocturno. Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología, se han activado avisos por calor en en una docena de comunidades autónomas.

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El miércoles continuará el ascenso térmico, sobre todo en el centro, el este peninsular y Baleares. Los modelos indican que gran parte del interior volverá a rebasar los 36-38 grados, mientras que en el Cantábrico oriental se alcanzarán entre 38 y 40 y en el valle del Ebro y zonas bajas del centro y sur se superarán de nuevo los 40. Se esperan cielos despejados y escasas precipitaciones, salvo tormentas aisladas en áreas montañosas del este. En Catalunya, Meteocat ha activado ya avisos por calor en la zona del Ponent de Lleida.

¿Quiénes son los más vulnerables y por qué se dispara el riesgo de incendios?

Las autoridades sanitarias recuerdan que las altas temperaturas afectan especialmente a niños, personas mayores, enfermos crónicos y quienes trabajan al aire libre. Las noches tropicales, en las que el termómetro no baja de los 20 grados, elevan la fatiga y agravan los efectos del calor en el organismo. Protección Civil insiste en extremar las precauciones y mantenerse hidratado durante los días de máximo calor.

El calor intenso, unido a la sequedad del terreno y la escasez de lluvias de las últimas semanas, elevará el riesgo de incendios forestales a niveles “muy altos” o “extremos” en gran parte del país, según advierte AEMET. Las autoridades recuerdan que cualquier chispa puede desencadenar un fuego de rápida propagación en las condiciones actuales, con un riesgo extremo que se mantendrá durante buena parte de la semana.

Las próximas noches serán tropicales en muchas zonas: el calor no dará tregua y el peligro de fuegos forestales se mantendrá en niveles extremos durante buena parte de la semana.

¿Por qué esta cuarta ola de calor enciende todas las alarmas?

España encadena este episodio de calor extremo en un verano que ya ha registrado tres olas de calor anteriores. La repetición de estos picos térmicos, cada vez más frecuentes en los últimos años, pone a prueba los sistemas sanitarios y de emergencias, además de agravar la sequía que afecta a amplias zonas del país.

La falta de precipitaciones y la elevada evapotranspiración resecan el suelo y la vegetación, creando un polvorín que multiplica la probabilidad de que cualquier incendio se descontrole con rapidez. Las imágenes de incendios que ya han asolado distintos puntos de la península en semanas anteriores reflejan un escenario que preocupa a los servicios de protección civil. Con los termómetros por encima de los 40 grados y vientos locales en algunas zonas, el peligro se mantiene en niveles extremos.

De confirmarse la cuarta ola de calor, los expertos piden seguir las actualizaciones de AEMET y extremar las medidas de prevención. Desde evitar actividades al aire libre en las horas centrales del día hasta no arrojar colillas ni encender fuegos en el monte; las precauciones son clave para reducir el impacto sobre la salud y prevenir nuevos incendios.

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