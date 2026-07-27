Método Café: la nueva cafetería de especialidad que abrirá en Huelva en 40 días

Hay una nueva cafetería a punto de aterrizar en Huelva que promete convertirse en el templo del café de especialidad de la ciudad. Método Café abrirá sus puertas en unos 40 días —a principios de septiembre si se cumplen los plazos— y ya ha empezado a generar expectación en redes. Detrás del proyecto están Adri y Alba, una pareja de emprendedores que ha decidido compartir cada paso de esta aventura con todo el que quiera acompañarles desde el minuto cero.

Un sueño convertido en café

Lo que comenzó como «la cafetería que echábamos de menos en Huelva» se ha transformado en un proyecto real con nombre propio. Adri y Alba llevaban meses guardando el secreto mientras recorrían otras ciudades en busca de inspiración, probaban distintos orígenes y perfiles de tueste y daban forma, a una idea que ahora ven materializada. «Queríamos un sitio donde el café se tratara con el mimo que merece», cuentan en el vídeo con el que presentaron Método Café en TikTok.

La apuesta es clara: café de especialidad, con granos seleccionados y elaboraciones cuidadas al detalle. Aunque aún no han desvelado la ubicación exacta ni la carta definitiva, la pareja avanza que el espacio estará pensado tanto para los puristas del espresso como para quienes quieran descubrir que un filtro puede ser toda una experiencia.

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Así se está gestando Método Café

Una de las señas de identidad del proyecto es la transparencia. A través del perfil de TikTok @metodocafeclub, Adri y Alba están mostrando el día a día de la puesta en marcha: desde los planos y las decisiones de interiorismo hasta las catas con proveedores y los inevitables imprevistos de cualquier apertura. «Hoy os abrimos una ventana para vivir todo el proceso con nosotros», anuncian en su primera publicación.

Esa cercanía ha conectado rápidamente con los futuros clientes. En pocas semanas, el perfil de Método Café acumula miles de visualizaciones y comentarios de onubenses que ya cuentan los días para probar su primer flat white. Y no es para menos: en una ciudad donde la oferta de cafeterías de especialidad aún está despegando, cada nuevo local se recibe con los brazos abiertos.

El fenómeno no es casualidad. Hace apenas unas semanas también se presentaba El Hortelano, otro proyecto impulsado por un joven emprendedor que gira en torno al café de especialidad. La demanda de cafés de origen y métodos alternativos ha crecido de forma notable en Huelva en los últimos meses, y la llegada de Método Café refuerza una tendencia que va más allá de la moda: cada vez más consumidores buscan trazabilidad, tueste artesano y una taza que cuente una historia.

El auge del café de especialidad en Huelva

No es ningún secreto que el café de especialidad ha pasado de ser un nicho para entendidos a convertirse en un reclamo para el público general. En ciudades como Huelva, donde hasta hace poco las opciones se limitaban al café de tueste comercial, la llegada de espacios como El Hortelano y ahora Método Café está cambiando las reglas del juego. Los propios Adri y Alba lo confirman: «notábamos que faltaba un lugar donde poder disfrutar de un buen café sin salir de la capital».

El resultado es un ecosistema incipiente pero con mucho recorrido. Los precios, aunque aún no se han confirmado para Método Café, suelen moverse en la horquilla de los 2,5 a 4 euros por bebida en este tipo de locales, lo que los convierte en un capricho asequible para el día a día. Eso sí, hasta que abran sus puertas —la fecha exacta se anunciará próximamente—, la mejor manera de seguirles la pista es a través de sus redes, donde prometen seguir desvelando sorpresas.

Cuando la pasión por el café se comparte a través de una ventana abierta al proceso, la espera se hace más dulce y la primera taza sabe aún mejor.

La apertura de Método Café está prevista para dentro de unos 40 días, lo que sitúa su llegada a comienzos de septiembre. Hasta entonces, Huelva asiste al nacimiento de una cafetería que quiere ser mucho más que un local: un punto de encuentro para los que entienden que detrás de una buena taza hay viaje, oficio y mucha dedicación. Y tú, ¿te animas a seguir el proceso?

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