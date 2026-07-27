Nil Moliner muestra los secretos de su gira en un vídeo: backstage, anécdotas y la curiosa historia del loro Ravachol

Nil Moliner ha abierto las puertas de su gira con un vídeo que va mucho más allá de un típico backstage. El cantante ha compartido en Instagram un diario íntimo de lo que realmente ocurre lejos de los focos, durante su paso por el Big Sound Festival de Pontevedra. Entre kilómetros de carretera, bromas con su banda y un descubrimiento inesperado, Moliner ha regalado a sus seguidores un trozo de la vida de gira que nunca se ve.

De la carretera al escenario en Pontevedra

El vídeo arranca con la energía de quien vuelve a casa tras dos semanas sin conciertos. «Después de dos semanas sin concierto, concierto en Pontevedra. Big Sound hoy, otra vez», explica Nil, repitiendo por segundo año en el cartel del festival. La noche la han pasado en Vigo, y antes de dirigirse al recinto hay tiempo para recorrer los rincones de la ciudad y empaparse del ambiente. «Siempre nos gusta stalkear un poco la ciudad», confiesa, dejando claro que descubrir cada parada también forma parte del ritual de la gira.

Bromas, complicidad y un loro que se cuela en la gira

Uno de los momentos más compartidos por los fans es la broma que Nil le gasta a un miembro de su banda. «. El resultado, un diario de carretera que se ha ganado a todos.

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Pero la anécdota estrella llega cuando Nil Moliner descubre la historia del loro Ravachol, la figura más popular de Pontevedra. Cuenta que el ave vivía en una farmacia y que, según la tradición, insultaba a los clientes. «Es increíble, maravilloso», reacciona el cantante, completamente fascinado por una leyenda local que pocos forasteros conocen. Demuestra que una gira no solo es música: es empaparse de la cultura que pisa.

Por qué este vídeo es la mejor estrategia de conexión con los fans

El cierre, ya después del concierto, es un Nil visiblemente agotado pero feliz: «Estoy derrotado porque ha sido increíble. ¿Cómo cantáis tan heavy? Es que me voy feliz, o sea, aumentáis mi felicidad a niveles bastante épicos». Esa honestidad cruda, sin filtros de escenario, es lo que está convirtiendo a Moliner en un artista que no solo llena recintos, sino que construye una comunidad real.

Desde que Nil Moliner empezó a compartir estos vídeos de la gira, la respuesta de los seguidores ha sido abrumadora. No hay mejor promoción que la autenticidad, y este backstage funciona como un episodio de una serie que todos quieren ver. Comparado con otros artistas que se limitan a subir fotos de la prueba de sonido, Moliner ha elevado el contenido entre bambalinas a una experiencia narrativa que engancha incluso a quienes no conocían su música.

Lo que hace especial a Nil Moliner no es solo lo que canta, sino cómo convierte cada kilómetro de carretera en un capítulo que sus fans quieren devorar.

El vídeo deja claro que la conexión con el público va más allá del escenario: es en las risas compartidas, en la curiosidad por una leyenda local y en la emoción sincera después de un bolo donde se forja el vínculo. Y eso, en un panorama musical donde prima lo efímero, vale oro.

Medidor de hype

Nivel de hype: 7,5/10. No estamos ante un nuevo single ni un récord de reproducciones, pero la ola de reacciones en redes demuestra que la autenticidad mueve masas. Si Nil sigue mostrando este lado humano, la próxima gira va a ser un no parar.

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