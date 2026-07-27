Prepara gratis con USO las oposiciones a AGE, Seguridad Social y Correos: fechas y plazas

Si eres afiliado a USO y te estás planteando estabilizar tu futuro laboral en la Administración, esto te interesa: el sindicato vuelve a poner en marcha su programa de cursos gratuitos para preparar oposiciones a AGE, Seguridad Social y Correos. Las clases arrancan en septiembre y noviembre, y están pensadas para que puedas estudiarlas a tu ritmo sin soltar un euro.

¿Qué oposiciones puedes preparar gratis con USO?

La oferta formativa de este otoño cubre varias de las categorías que más plazas van a mover en los próximos meses. Según detalla el sindicato en su página oficial, podrás preparar las siguientes oposiciones:

Auxiliar administrativo de la Administración General del Estado (AGE) , turno libre.

, turno libre. Administrativo de AGE , turno libre.

, turno libre. Administrativo de la Seguridad Social , tanto en turno libre como en promoción interna.

, tanto en turno libre como en promoción interna. Personal de reparto monitorizado y a pie, agentes de clasificación y atención al cliente de Correos.

En total, un abanico que se adapta a diferentes perfiles y que pone el foco en las oposiciones con mayor número de plazas previstas para este año.

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Fechas y horarios: así se organizan los cursos

Los cursos son en formato online, con una clase semanal en directo que, además, queda grabada. Esto te permite seguir el ritmo aunque no puedas conectarte en el momento exacto. Las fechas de inicio ya están confirmadas para AGE y Seguridad Social:

Administrativo de Seguridad Social, turno libre: comienza el 14 de septiembre (lunes, de 17:00 a 18:30).

comienza el 14 de septiembre (lunes, de 17:00 a 18:30). Administrativo de Seguridad Social, promoción interna: el 18 de septiembre (viernes, de 19:30 a 21:00).

el 18 de septiembre (viernes, de 19:30 a 21:00). Auxiliar administrativo de AGE (turno libre): el 17 de septiembre (jueves, de 19:30 a 21:00).

el 17 de septiembre (jueves, de 19:30 a 21:00). Administrativo de AGE (turno libre): el 15 de septiembre (martes, de 19:30 a 21:00).

En el caso de las oposiciones de Correos, las clases se iniciarán en torno a noviembre, una vez que se publique la nueva convocatoria. Mientras tanto, puedes ir accediendo al temario anterior para familiarizarte con los contenidos. Todos los cursos incluyen foro de consultas y un profesor especializado que te aclarará dudas hasta el mismo día del examen.

La preparación es completamente gratuita para toda la afiliación de USO al corriente de pago en cuota A, sin período de carencia. Es decir, desde el primer día que te afilias ya puedes acceder a los cursos. Una ventaja considerable si comparas con el coste de academias o plataformas externas, que muchas veces supera los cien euros al mes.

Preparar una oposición sin pagar un solo euro es un ahorro que muchos opositores no se pueden permitir dejar pasar.

Las claves de las convocatorias: plazas y plazos

Aunque la convocatoria oficial aún no se ha publicado en el BOE, la Oferta de Empleo Público (OEP) 2026 ya ha fijado las cifras. Se esperan 2.300 plazas de administrativo para AGE, 1.450 de auxiliar administrativo y 1.100 de administrativo de la Seguridad Social. A estas se suman las de promoción interna y las de Correos, donde se acumularán las plazas que no se ejecutaron en años anteriores. En conjunto, miles de oportunidades que convierten estos cursos en una puerta de entrada muy interesante al empleo público.

Eso sí, la competencia es alta y la preparación temprana marca diferencias. Empezar en septiembre, con los temarios ya actualizados y un calendario de clases estable te coloca por delante. El sindicato irá actualizando los materiales conforme se publique la convocatoria definitiva, así que te conviene estar atento al correo de inscripción y a la plataforma de formación. Más información oficial puedes consultarla en la web de USO.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Cualquier persona afiliada a USO al corriente de pago en cuota A, sin antigüedad mínima.

Cualquier persona afiliada a USO al corriente de pago en cuota A, sin antigüedad mínima. ¿Cuánto cuesta? Es completamente gratuito para los afiliados. Si aún no lo eres, puedes afiliarte a través del formulario web del sindicato o en su sede provincial.

Es completamente gratuito para los afiliados. Si aún no lo eres, puedes afiliarte a través del formulario web del sindicato o en su sede provincial. ¿Hasta cuándo hay plazo? La inscripción está abierta hasta completar plazas. Para asegurarte, envía cuanto antes tu solicitud.

La inscripción está abierta hasta completar plazas. Para asegurarte, envía cuanto antes tu solicitud. ¿Dónde se solicita? Debes escribir un correo a formacion@uso.es con tu nombre completo, DNI y provincia. Ellos verificarán tu afiliación.

Debes escribir un correo a formacion@uso.es con tu nombre completo, DNI y provincia. Ellos verificarán tu afiliación. Requisito clave: Estar al corriente de pago en la cuota A. Si no, no podrás acceder a los cursos aunque estés afiliado.

El resumen rápido (TL;DR)