No te pierdas el eclipse solar total en Zaragoza: horarios, mejores lugares y conciertos gratis el 12 de agosto

Si hay un plan que marcará este verano, es el eclipse solar total que convierte a Zaragoza en el mejor escenario de España para vivir un fenómeno astronómico único. El próximo 12 de agosto, la ciudad se sitúa en la franja de totalidad y se prepara para un acontecimiento que no se repetía en la península desde hace más de un siglo.

¿Por qué Zaragoza es el lugar perfecto para el eclipse?

Zaragoza no solo está dentro de la estrecha franja de totalidad que atravesará la península, sino que además el fenómeno ocurre al atardecer, con el Sol a baja altura sobre el horizonte oeste-noroeste. Esto significa que, desde un punto despejado, se podrá ver la corona solar desaparecer tras la Luna con la puesta de sol de fondo, un espectáculo difícil de olvidar. No es de extrañar que la ocupación hotelera en la ciudad esté prácticamente al 100% para esas fechas y que se espere la llegada de visitantes de todo el mundo, incluidos medios como National Geographic y Smithsonian Magazine.

Horarios y los mejores lugares para ver el eclipse

El eclipse se dividirá en tres fases: la parcial comenzará a las 19:34 h, la totalidad se alcanzará a las 20:29 h (durando algo más de un minuto) y el fenómeno concluirá sobre las 21:07 h, prácticamente con la caída de la noche. Para disfrutarlo, el Ayuntamiento ha señalizado varios puntos. Los puentes sobre el Ebro —Puente de Piedra, Puente de Santiago, Puente de la Almozara (lado oeste) y Puente del Pilar (lado oeste)— serán exclusivos para peatones, con tráfico cortado. Además, el Recinto Ferial de Valdespartera habilitará un aparcamiento gratuito para caravanas con 1.300 plazas, disponible del 10 al 13 de agosto. Las plazas se reservan en la web municipal y se obtiene un QR de acceso. Recuerda que necesitarás gafas homologadas para mirar al sol; los hoteles las repartirán entre sus huéspedes.

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La experiencia promete ser sobrecogedora. Con la temperatura bajando y el cielo teñido de tonos anaranjados, la oscuridad repentina hará que las farolas se enciendan y los pájaros enmudezcan. Muchos zaragozanos recuerdan el eclipse anular de 2005, pero este será total y mucho más impactante.

Un eclipse total no entiende de prisas: busca un sitio despejado, ponte las gafas y prepárate para más de un minuto de oscuridad en plena tarde de agosto.

Eso sí, la observación requiere gafas homologadas con la norma ISO 12312-2. No mires al Sol sin protección ni siquiera en las fases parciales; nada de gafas de sol ni filtros caseros. Además, como el eclipse termina casi de noche, evita desplazarte a zonas aisladas o al río.

La alcaldesa Natalia Chueca ha destacado que Zaragoza lleva más de un año planificando este dispositivo para garantizar la seguridad y una buena acogida. Se espera la llegada de medios como National Geographic o Forbes, lo que sitúa a la ciudad como referente de astroturismo mundial, sumándose a otros grandes eventos como Zaragoza Florece o el Vive Latino.

Música en la Plaza del Pilar y otras actividades

Del 10 al 12 de agosto, se celebrarán en en la Plaza del Pilar tres conciertos gratuitos. El lunes 10, The Cucumbers ofrecerá versiones de rock e indie; el martes 11, Starkytch Pinchadiscos animará con un show festivo; y el miércoles 12, tras el eclipse, Cocktail Tributov pondrá el broche con grandes éxitos. Las actuaciones arrancan a las 21:00 h (salvo el día 12, que será a las 21:30 h) y el ambiente familiar está asegurado.

Para quienes quieran profundizar, Zaragoza Turismo organiza visitas guiadas al atardecer del 7 al 16 de agosto (excepto el propio día 12), con recorridos por el Casco Histórico, la Basílica del Pilar y la ribera del Ebro. Las entradas se adquieren en las oficinas de turismo o en la tienda online de Zaragoza Turismo (consulta precios). Además, los hoteles repartirán gafas homologadas a sus huéspedes.

Consejos de movilidad y seguridad para el día del eclipse

El Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial. La velocidad máxima en toda la ciudad será de 30 km/h entre las 20:00 h y el encendido del alumbrado, y habrá que circular con las luces de cruce. Se recomienda evitar el coche y usar el transporte público, que se reforzará con tranvías dobles y más autobuses del 10 al 13 de agosto. Importante: no se permitirán salidas de piraguas ni baños en el Ebro durante la franja horaria del eclipse.

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Y lo fundamental: usa siempre gafas homologadas. No valen gafas de sol ni filtros caseros. Lleva agua, gorra y protección solar, y evita zonas aisladas.

🎟️ La ficha del plan