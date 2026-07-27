15 productos de Amazon que necesitas para sobrevivir a cualquier festival

Ir a un festival es mucho más que vivir la música de los artistas en directo. Son horas caminando de un sitio a otro, descansar poco, aguantar el calor o incluso la lluvia, además de disfrutar con tus amigos/as de una gran experiencia. Por eso, contar con algunos accesorios puede marcar la diferencia y hacer que disfrutes de la experiencia con muchas más comodidad de principio a fin.

Artículos que van desde una batería externa para mantenerte localizado todo el tiempo hasta un simple abanico para amenizar las horas de calor o una riñonera para llevar tus cosas bien guardadas. Todos ellos están disponibles en Amazon, y hemos hecho una pequeña selección que te servirán de utilidad para cualquier tipo de festival.

Riñonera

Sin duda una riñonera es lo más cómodo para llevar tus pertenencias seguras y no perderlas de vista entre tanta gente, es un accesorio básico para cualquier tipo de festival. En Amazon hay de todo tipo de tamaños, colores y maneras para que puedas elegir el tipo que más te guste o combine con tus looks de festival. Este producto se encuentra en Amazon y tiene un precio de 8,99€.

Publicidad

Abanico

Si has estado en algún otro festival en pleno verano, sabes perfectamente como aprieta el calor cuando esperas entre concierto y concierto. Un abanico puede convertirse en tu mejor aliado para amenizar la espera bajo el sol, es un artículo que apenas ocupa espacio, pesa poco y puede darte un respiro mientras esperas la siguiente actuación en medio de tanta multitud. Además, puede ser un accesorio que ayude a elevar tu look. Este producto está en Amazon por el precio de 9,49€.

Silla de playa/camping

Pasar horas de pie saltando y gritando a todo pulmón es perfecto, pero cuando vuelves después de un largo día para descansar las piernas y darlo todo al día siguiente, echarás de menos una silla de camping básica para sentarte. Ocupa poco espacio al cerrarse, ya que incluye una funda donde guardarla, pesa poco y es ideal para tomarte un descanso durante el día o después de todo el festival. Tus piernas lo agradecerán, el producto está en Amazon por el precio de 19,99€.

Linterna

Cuando se acaba el último concierto y toca volver a la tienda de campaña, una linterna te servirá de mucho para pode localizar rápido tu sitio, tus cosas y caminar con seguridad entre tanta gente y oscuridad. De esta manera, no hará falta que utilices la linterna del móvil y no gastas la batería restante, si es que aún te queda un poco de batería. Este pack de 2 se encuentra en Amazon y tiene un precio de 8,99€.

Tapones para los oídos

En festival el ambiente es constante durante 24 horas al día, música, conversaciones y movimiento por la zona de camping, es por eso que descansar puede convertirse en todo un reto. Así que, llevar unos tampones para reducir el ruido puede ser una buena opción para poder descansar un poco mejor durante las pocas horas que se duermen esos días. Este pack de 5 tapones está en Amazon por 4,99€.

Antifaz

Si los tapones para reducir el ruido del camping te ayudan a dormir, usar un antifaz puede hacer que recuperes toda la energía para asumir otro día de música y cansancio. El ambiente en la zona de camping comienzo muy pronto y la luz del sol entra por la tienda, lo que puede dificultar un buen descanso. El antifaz bloquea la luz y evita que te despiertes antes de tiempo. La combinación de tapones y antifaz es el dúo perfecto para sobrevivir a las noches del festival. El producto se encuentra en Amazon por el precio de 5,59€.

Batería externa

Quedarse sin batería en un festival es casi como quedarse totalmente incomunicado. El móvil no solo sirve para grabar vídeos de todos tus artistas favoritos, también es útil para mirar los horarios de los conciertos, encontrarte con amigos o para acceder a las entradas digitales. Una batería no ocupa mucho espacio en la riñonera del festival y puede sacarte de más de un apuro. Además, incluye los cables importados, por lo que no vas a tener que preocuparte de cargadores. Esta batería se encuentra disponible en Amazon por 19,99€.

Toalla de microfibra

si vas a un festival con zona de acampada, una toalla de microfibra es un accesorio que tienes que llevar. Ocupa menos espacio que una toalla convencional, se seca rápido por lo que puedes usarla varias veces al día para ducharte o refrescarte sin que esté húmeda durante horas. Se pliega fácilmente y viene con su propia funda para que ocupe el menor espacio posible. Este producto está disponible en muchos colores en Amazon por 5,49€.

Publicidad

Cantimplora

Si vas a un festival de varios días, una botella reutilizable será una gran aliada en la zona de acampada. Te permitirá tener agua siempre a mano mientras descansas, te preparas para el día o vuelves de todos los conciertos. Además, muchos festivales cuentan con puntos de agua, así que podrás rellenar la botella tantas veces quieras. Elige un modelo resistente, grande para no tener que ir a rellenar muchas veces al día. De esta manera, no tendrás que comprar botellas de plástico constantemente. Está en Amazon por el precio de 7,99€.

Poncho impermeable

El tiempo puede dar un giro inesperado en cuestión de segundos y una tormenta no tiene por qué arruinar un buen festival con tus amigos/as. Llevar impermeable en tu mochila de camping nunca sobra y puede marcar la diferencia entre disfrutar de un buen concierto o arruinarte el look y acabar empapado. Los impermeables reutilizables pueden usarse más de una, por lo que no hará falta que después de su uso lo tengas que tirar. Este producto se encuentra en Amazon por 9,99€ e incluye dos piezas de impermeable.

Mini botiquín

En un festival pueden surgir pequeños contratiempos: una ampolla después de tanto caminar, un pequeño rasguño o un pequeño corte. Llevar un mini botiquín con las cosas esenciales es muy útil para este tipo de situaciones y te permitirá seguir disfrutando al máximo. Este modelo apenas ocupa espacio, es un artículo que probablemente no vayas a utilizar con frecuencia pero que agradecerás tener a mano si surge algún problema. Está en Amazon por 6,99€.

Protector solar 50

Pasar horas bajo el sol, de escenario en escenario y con pocos sitios con sombra puede hacer que una quemadura solar te arruine el festival. Aplicarte un buen protector solar antes y durante el día te ayudará a proteger mejor la piel mientras disfrutas de la música. Lo preferible es optar por la protección máxima (SPF 50+), resistente al agua y al sudor. El producto está en Amazon por 13,29€.

Esterilla aislante

Después de un día entero dándolo todo y disfrutando al máximo de la buena música con tus amigos/as, tener un buen descanso para al día siguiente volver con las pilas cargadas es primordial. Aunque en zonas de camping de festivales dormir bien es casi imposible, con una esterilla aislante se puede mejorar un poco la sensación de descanso. Ayuda a aislar la humedad y el frío de la noche y al menos no duermes en el suelo directamente. El producto está disponible en Amazon por 15,99€.

Candado para tienda

Si vas a dormir en una zona de campaña del festival, llevar un candado para poder cerrar la tienda y asegurarte que nadie podrá entrar te evitará preocupaciones y podrás disfrutar tranquilamente del ambiente del festival sin pensar. Además solo tendrás que acodarte de la combinación, al no utilizar llave no corres el riesgo de perderla durante el festival. Aunque nunca es aconsejable dejar objetos de valor sin vigilancia, un candado siempre añade seguridad si eso pasa. El producto está disponible en Amazon por 5,99€.

Glitter para rostro y cuerpo

Si hay un accesorio que nunca pasa de moda en los festivales, ese es la purpurina. Con un simple paso puedes pasar de un look y maquillaje básico a algo mucho más llamativo y festivalero. Además, es perfecta para compartir con tus amigos y amigas e ir iguales, existen una gran variedad de colores para que puedas elegir el que más combine con tus looks. El producto se encuentra en Amazon por el precio de 7,99€.