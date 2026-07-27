Veterinarios europeos actualizan la guía sobre rabia felina: prevención antes de síntomas

Si tienes gato y te preocupa su salud, esta noticia te interesa. La Federación Europea de Veterinarios de Animales de Compañía (FECAVA) ha actualizado su guía sobre la rabia felina, una enfermedad mortal pero prevenible. El mensaje clave: el virus puede transmitirse antes de que notes nada raro, y la vacunación es la única barrera segura.

¿Qué dice la nueva guía de FECAVA sobre la rabia en gatos?

El documento revisa la evidencia más reciente y aborda desde la epidemiología hasta las medidas de control. Según la guía, aproximadamente el 90 % de los gatos infectados desarrollan la forma furiosa, con cambios bruscos de comportamiento, y episodios de agresividad. Lo más inquietante es que la transmisión del virus puede ocurrir en la fase preclínica, cuando el animal parece completamente sano.

Por eso, FECAVA recomienda que cualquier gato no vacunado que presente alteraciones neurológicas o de conducta de aparición aguda sea considerado sospechoso si vive en zonas endémicas o ha viajado a ellas. La forma furiosa es la más frecuente, pero también existe una variante paralítica; los primeros signos pueden ser fiebre, letargo y cambios en el apetito, seguidos de desorientación e hiperexcitabilidad. Por desgracia, una vez que aparecen los síntomas clínicos, la enfermedad es casi siempre mortal.

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Prevención y diagnóstico: lo que debes saber como dueño responsable

El diagnóstico definitivo de la rabia se sigue realizando post mortem, así que la prevención lo es todo. La vacunación antirrábica es altamente eficaz y está recomendada para gatos con riesgo de exposición, como aquellos que salen al exterior o van a viajar. Incluso en gatos caseros, un olvido o una ventana abierta pueden provocar un contacto con fauna salvaje portadora del virus.

La guía también subraya la importancia de proteger a los equipos veterinarios y de notificar rápidamente cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias. La colaboración entre dueños y profesionales es vital para cortar la cadena de transmisión. Para los gatos que viajan a países con rabia endémica, la vacunación es obligatoria y debe constar en el pasaporte; los protocolos de refuerzo deben seguirse con rigor, algo que el documento detalla pensando en los clínicos.

Por qué esta actualización importa para la salud pública y animal

La rabia sigue siendo una zoonosis mortal en muchas partes del mundo. Aunque en España y buena parte de Europa está controlada, cualquier relajación en la vacunación podría abrir la puerta a brotes. Un solo caso en un gato no vacunado puede generar un riesgo para toda la comunidad, sobre todo si el animal convive con personas o con otros animales. Como recuerda la guía, la mejor herramienta es la prevención: mantener al día el calendario de vacunación, evitar la exposición a fauna desconocida y consultar al veterinario ante cualquier cambio de comportamiento. La educación de los propietarios es clave para que la rabia no vuelva a ser una amenaza real.

La rabia se transmite antes de que aparezcan síntomas visibles; por eso la vacunación es la única barrera segura para tu gato y tu familia.

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